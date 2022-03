V meste Irpiň zahynulo najmenej 200 civilistov, uviedol starosta

Kyjev 30. marca (TASR) - V ukrajinskom meste Irpiň neďaleko Kyjeva bolo zabitých odhadom 200 až 300 civilistov ešte predtým, než mesto oslobodili ukrajinské sily. V stredu to povedal miestny starosta Oleksandr Markušyn. TASR túto správu prevzala od agentúry Reuters.



Starosta mesta Irpiň v pondelok popoludní vyhlásil, že ukrajinské sily získali späť "plnú kontrolu" nad týmto predmestím Kyjeva. Neskôr večer v televíznom prejave to potvrdil aj ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj.



Markušyn na stredajšom brífingu povedal, že v Irpini bolo zabitých zhruba 50 ukrajinských vojakov a niektoré telá sú stále uväznené pod sutinami. Povedal, že oblasť celú noc ostreľovali ruské vojská.



"Zničených je 50 percent mesta vrátane kritickej infraštruktúry," povedal Markušyn podľa agentúry AFP.



Mesto Irpiň sa po ruskej invázii na Ukrajinu stalo miestom ťažkých bojov medzi ukrajinskou a ruskou stranou. Ukrajinská armáda zničila tamojší most, aby zabránila ruským jednotkám postupovať ďalej do hlavného mesta.