Ukrajina v náborovej kampani vyzýva občanov, aby prekonali strach

Kyjev 17. augusta (TASR) - Ukrajinské ministerstvo obrany vyzvalo vo štvrtok občanov v brannom veku, aby aktualizovali svoje osobné údaje v armádnych odvodových úradoch a "prekonali strach". TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Kampaň láka na videá a fotografické svedectvá popredných vojakov, ktorí opisujú vlastný strach. Cieľom je prelomiť strach ako hlavnú prekážku pri nábore nových vojakov, vysvetlila námestníčka ministra obrany Hanna Maľarová.



"Všetci sme živí ľudia a všetci tento strach prekonávame, aby sme zvíťazili," povedala. Dodala, že občania v brannom veku sú povinní mať stále aktuálne údaje v odvodových úradoch.



Kampaň prišla v období problémov pri nábore nových vojakov. Vojna s Ruskom, ktorá trvá už takmer 18 mesiacov, sa dostala do brutálnej opotrebovávacej fázy.



Maľarová zdôraznila, že nie každý, kto si aktualizuje svoje osobné údaje, bude automaticky mobilizovaný a ani každý zmobilizovaný nebude nasadený do oblasti bojov.



Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil všeobecnú mobilizáciu po vpáde Ruska na Ukrajinu 24. februára 2022 a odvedení môžu byť armádni záložníci vo veku 18 až 60 rokov.



"Odvaha porazí strach," znie jedno z hesiel kampane. "Každý má vo vojne strach. Ja tiež," citujú ukrajinského vojaka z Bachmutu.



Maľarová takisto sľúbila, že odstránia korupciu pri nábore do armády.



"Dôvera medzi občanmi a odvodovými centrami je dôležitá. Práve teraz robíme krok smerujúci k vybudovaniu tejto dôvery," doplnila Maľarová.



Zelenskyj podpísal vo štvrtok dekrét, ktorý formalizuje rozhodnutie z minulého týždňa prepustiť všetkých šéfov oblastných odvodových úradov. Celoštátne vyšetrovanie totiž odhalilo množstvo korupcie a podvody. "Tento systém musia viesť ľudia, ktorí presne vedia, čo vojna je a prečo cynizmus a úplatkárstvo počas vojny sú zradou," vyhlásil prezident.