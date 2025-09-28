< sekcia Zahraničie
Ukrajina v noci čelila útokom, hlásia najmenej deviatich ranených
Poplašné sirény sa rozozvučali v Kyjevskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev 28. septembra (TASR) - Ukrajina v nedeľu uviedla, že pri rozsiahlych nočných leteckých útokoch Ruska sa zranilo najmenej deväť ľudí. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha tvrdí, že na jej územie bolo vypálených „stovky dronov a rakiet“, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Útoky zničili obytné budovy a spôsobili civilné obete,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X a dodal, že Ukrajina „musí maximalizovať náklady ďalšej eskalácie pre Rusko“. Podľa nezávislých pozorovateľov boli nočné údery jednými z najrozsiahlejších od začiatku vojny, napísala agentúra Reuters.
Poplašné sirény sa rozozvučali v Kyjevskej oblasti. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil, že hlavné mesto je pod „masívnym“ útokom a ľudí vyzval, aby zostali v úkrytoch. „Celkovo je päť zranených,“ napísal na sociálnej sieti Telegram.
Ďalších štyroch ruské útoky zranili v Záporožskej oblasti. „Opäť boli zasiahnuté obytné budovy a infraštruktúra. Opäť ide o vojnu proti civilistom,“ uviedol šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.
