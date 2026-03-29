Ukrajina v noci na nedeľu čelila útoku viac ako 440 dronov
Autor TASR
Kyjev 29. marca (TASR) - Ruská armáda v noci na nedeľu zaútočila na Ukrajinu hypersonickou raketou Kinžal a 442 útočnými dronmi rôznych typov, ktoré vypustila z územia Ruska a z okupovanej Krymskej oblasti. V príspevku na sieti Telegram o tom informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, píše TASR.
Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 380 z týchto dronov. Ďalších 16 dronov zasiahlo svoje ciele v siedmich lokalitách. Trosky zostrelených dronov spadli na 14 miestach. Niekoľko dronov je podľa armády stále vo vzdušnom priestore Ukrajiny.
Útoky opäť zasiahli civilnú a energetickú infraštruktúru v Odeskej oblasti, pričom zásah jedného z takýchto objektov spôsobil materiálne škody a výpadok dodávok elektriny pre niekoľko obcí. Drony poškodili aj rodinný dom a objekty v záhradkárskej oblasti, požiare sa podarilo rýchlo uhasiť.
V Chersonskej oblasti si ruské útoky vyžiadali jednu obeť a dvoch zranených. Útoky poškodili viacposchodové budovy, 13 rodinných domov, chrám, administratívnu budovu, poľnohospodársku prevádzku a súkromné vozidlo.
V Mykolajivskej oblasti bolo v dôsledku dronového útoku v sobotu večer zranených osem ľudí vrátane siedmich detí. Miestny gubenátor Vitalij Kim doplnil, že všetci zranení museli byť hospitalizovaní.
