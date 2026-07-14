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Ukrajina v noci zaútočila na rafinériu v ruskej Baškirskej republike
Rafinéria patriaca ropnému koncernu Gazpromnefť má kapacitu spracovania vyše sedem miliónov ton ropy ročne.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 14. júla (TASR) - Ukrajina v noci na utorok podnikla útok na ropnú rafinériu v ruskej Baškirskej republike v blízkosti pohoria Ural. Masívny úder na priemyselnú zónu v meste Salavat potvrdil na platforme Telegram najvyšší predstaviteľ republiky Radij Chabirov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„V dôsledku pádu trosiek dronov vzniklo niekoľko ohnísk dymu,“ uviedol Chabirov s tým, že incident si podľa doterajších informácií nevyžiadal žiadne obete na životoch ani zranených a na mieste zasahujú hasiči.
Podľa správ z médií požiare vypukli priamo v priestoroch závodu na spracovanie ropy. Mesto Salavat sa nachádza vo vzdialenosti viac než 1400 kilometrov od frontovej línie.
Rafinéria patriaca ropnému koncernu Gazpromnefť má kapacitu spracovania vyše sedem miliónov ton ropy ročne. Terčom útokov sa stala už dvakrát, a to v septembri 2025, no podľa Chabirova následne pokračovala v prevádzke bez prerušenia.
Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje údery na objekty ropného priemyslu v Rusku, pričom následky sú už citeľné, konštatuje DPA. Spracovanie ropy v krajine kleslo na najnižšiu úroveň za viac ako 20 rokov. Mnohé čerpacie stanice hlásia nedostatok paliva, iné vydávajú pohonné hmoty len v obmedzenom množstve. Vodiči musia na tankovanie čakať v dlhých radoch.
„V dôsledku pádu trosiek dronov vzniklo niekoľko ohnísk dymu,“ uviedol Chabirov s tým, že incident si podľa doterajších informácií nevyžiadal žiadne obete na životoch ani zranených a na mieste zasahujú hasiči.
Podľa správ z médií požiare vypukli priamo v priestoroch závodu na spracovanie ropy. Mesto Salavat sa nachádza vo vzdialenosti viac než 1400 kilometrov od frontovej línie.
Rafinéria patriaca ropnému koncernu Gazpromnefť má kapacitu spracovania vyše sedem miliónov ton ropy ročne. Terčom útokov sa stala už dvakrát, a to v septembri 2025, no podľa Chabirova následne pokračovala v prevádzke bez prerušenia.
Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje údery na objekty ropného priemyslu v Rusku, pričom následky sú už citeľné, konštatuje DPA. Spracovanie ropy v krajine kleslo na najnižšiu úroveň za viac ako 20 rokov. Mnohé čerpacie stanice hlásia nedostatok paliva, iné vydávajú pohonné hmoty len v obmedzenom množstve. Vodiči musia na tankovanie čakať v dlhých radoch.