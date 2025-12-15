< sekcia Zahraničie
Ukrajina tvrdí, že zneškodnila 133 zo 153 ruských útočných dronov
Generálny štáb vo svojej rannej zvodke upozornil, že útok na Ukrajinu pokračuje a vyzval obyvateľstvo, aby dodržiavalo bezpečnostné opatrenia.
Autor TASR
Kyjev 15. decembra (TASR) - Ruská armáda v noci na pondelok zaútočila 153 dronmi typu Šáhid a Gerbera. Roje dronov boli vypustené z Kurskej a Oriolskej oblasti a z lokalít Primorsko-Achtarsk, Millerovo a Šatalovo na území Ruskej federácie, ako aj z oblasti Čauda a Gvardejske na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym.
Vo svojom príspevku na sieti Facebook o tom informoval generálny štáb ukrajinskej armády, píše TASR. Podľa neho sa jednotkám letectva, protivzdušnej obrany, raketovým vojskám, jednotkám rádioelektronického boja a mobilným palebným skupinám ozbrojených síl Ukrajiny podarilo zostreliť alebo neutralizovať 133 dronov. Armáda spresnila, že 17 ruských útočných dronov zasiahlo ciele v desiatich lokalitách. Informácie o zostávajúcich bezpilotných lietadlách neuviedla.
