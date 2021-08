V Odese objavili masové hroby s tisíckami obetí stalinského teroru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Odesa 26. augusta (TASR) - Telesné pozostatky približne 5000-8000 ľudí uložené v 29 masových hroboch objavili v meste Odesa na juhu Ukrajiny. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica BBC s tým, že podľa vedcov by mohlo ísť o jedny z najväčších masových hrobov z obdobia stalinského teroru, ktoré sa našli na ukrajinskom území.Hroby pochádzajúce zrejme z 30. rokov 20. storočia boli objavené počas prieskumných prác prebiehajúcich pred plánovaným rozšírením tamojšieho letiska.Serhyj Hucaľuk, šéf miestnej pobočky Ukrajinského ústavu pamäti národa (UINM), povedal agentúre AFP, že išlo zrejme o obete zabité príslušníkmi sovietskej tajnej polície koncom 30. rokov 20. storočia. Dodal však, že ich pravdepodobne nebude možné identifikovať, keďže všetky takéto záznamy má len Rusko.Ukrajinská agentúra Ukrinform na svojej webstránke uvádza, že sovietska tajná polícia odsúdila v rokoch 1938-41 v Odese na smrť približne 8600 ľudí.Ukrajinský ústav pamäti národa najskôr tvrdil, že nie je možné určiť, koľko ľudí bolo popravených a pochovaných v odeských hroboch. Teraz sa však už zdá, že ide o jedny z vôbec najväčších masových hrobov objavených na Ukrajine, uvádza BBC.Olexandr Babyč, jeden z historikov, ktorý sa na objave podieľal, predpokladá, že na mieste sa zrejme nájde ešte viac ďalších tiel. Výkopové práce totiž stále neboli ukončené vo viacerých častiach tejto lokality, informoval v príspevku na Facebooku. Dodal pritom, že ďalšie hroby by sa mohli nachádzať aj neďaleko - na mieste patriacom do vojenského areálu.Ukrajinskí historici tvrdia, že počas stalinských represií v 30. rokoch 20. storočia boli zabité státisíce ľudí, pričom viaceré masové hroby s ich telami sa už predtým našli v Odese aj iných ukrajinských mestách.Veľké hromadné hroby z tohto obdobia sa na Ukrajine už predtým našli v lese pri dedine Bykivňa na predmestí Kyjeva. V nich mohlo byť podľa odhadov niektorých odborníkov uložených až viac ako 200.000 ľudí - popravených politických väzňov.Milióny Ukrajincov zomreli v tomto období navyše aj v dôsledku hladomoru, ktorý túto krajinu sužoval v rokoch 1932-33. Hladomor na Ukrajine podľa zistení historikov umelo vyvolal vtedajší sovietsky diktátor Josif Stalin. Šlo o súčasť jeho kampane, ktorou chcel Ukrajincov donútiť, aby sa vzdali svojej pôdy a v rámci kolektivizácie vstúpili do sovietskych kolchozov. Ukrajina a viacero ďalších krajín hladomor uznali za genocídu spáchanú na ukrajinskom ľude, čo Moskva jednoznačne odmieta.