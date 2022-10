V Odeskej oblasti útočili drony, ZAES opäť odpojili od siete

Kyjev 17. októbra (TASR) - Ukrajinská Odeská oblasť čelila v noci na pondelok útokom samovražedných dronov, ktoré však zneškodnila protivzdušná obrana. Uviedol to gubernátor Odeskej oblasti Maxym Marčenko, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.



"V noci zničili jednotky protilietadlovej obrany na oblohe nad Odesou šesť nepriateľských kamikadze dronov. Ráno podnikli okupanti raketový útok na región," napísal Marčenko na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že neboli hlásené žiadne obete.



Ukrajinský štátny podnik Enerhoatom uviedol, že Záporožská atómová elektráreň (ZAES) bola pre ruské ostreľovanie v noci na pondelok opäť odpojená od vonkajšieho zdroja energie. Enerhoatom zároveň znova vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene prijalo opatrenia na demilitarizáciu ZAES.



Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov oznámil, že za uplynulých 24 hodín zahynul pri ruských útokoch jeden človek a ďalší štyria sú zranení. Podľa jeho slov po ostreľovaní v nebytových budovách vypukli požiare. Pri pokračovaní odmínovacích prác v Charkovskej oblasti počas nedele zneškodnili 630 výbušnín, dodal gubernátor. The Guardian jeho tvrdenia nedokázal nezávisle overiť.



ZAES na juhu Ukrajiny je najväčšou svojho druhu v Európe. Začiatkom marca ju obsadili ruské vojská, no stále ju prevádzkujú ukrajinskí zamestnanci. Odvtedy bola opakovane vystavená ostreľovaniu, ktoré na nej zatiaľ zanechalo len menšie škody. Z ostreľovania, ktoré vyvolalo obavy zo vzniku jadrovej katastrofy, sa navzájom obviňujú Kyjev a Moskva.