Ukrajina v reakcii na Putinov návrh žiada 30-dňové prímerie

Moskva/Kyjev/Washington 28. apríla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok oznámil, že Ukrajina je pripravená podporiť návrh na „dlhodobé, trvalé a úplné prímerie“ na obdobie najmenej 30 dní.



Sybiha takto - statusom na sociálnej sieti X - komentoval vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko od 8. mája na tri dni pozastaví svoje vojenské operácie na Ukrajine.



„Ak chce Rusko mier, musí okamžite zastaviť paľbu,“ napísal Sybiha a položil otázku, „prečo čakať do 8. mája.“



Na Putinov návrh medzičasom reagoval aj Biely dom. Jeho hovorkyňa Karoline Leavittová pripomenula, že prezident Donald Trump dal jasne najavo, že chce na Ukrajine trvalé, nie dočasné prímerie. Dodala, že Trump je čoraz viac nespokojný s Putinom aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a domnieva sa, že by si obaja mali sadnúť za rokovací stôl.



Podľa oznámenia Kremľa z pondelka ruský prezident pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom nariadil trojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré bude trvať od polnoci 8. mája do 11. mája.



Kremeľ vo svojom vyhlásení dodal, že „ukrajinská strana by mala nasledovať tento príklad“ a boje dočasne zastaviť tiež. „V prípade porušenia prímeria Ukrajinou budú ozbrojené sily Ruskej federácie adekvátne a účinne odpovedať,“ vyhlásila Moskva.



Rusko v pondelok zopakovalo aj svoju ochotu rokovať s Kyjevom o mieri na Ukrajine. „Ruská strana opätovne deklaruje svoju pripravenosť na mierové rozhovory bez predbežných podmienok, ktorých cieľom je odstrániť základné príčiny ukrajinskej krízy a zapojiť sa do konštruktívnej spolupráce s medzinárodnými partnermi,“ uviedol Kremeľ vo vyhlásení.



Moskva už podobné 30-hodinové prímerie vyhlásila počas Veľkej noci. Agentúra AFP pripomína, že hoci obe strany v tom čase hlásili pokles bojov, navzájom sa obviňovali z jeho porušovania.