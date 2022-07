Ukrajina v snahe vyviezť obilie obnovuje nepoužívané dunajské prístavy

Kyjev 9. júla (TASR) - Ukrajina obnovuje a rozširuje svoje dosiaľ dlhodobo nepoužívané prístavy na rieke Dunaj v snahe vyviezť tak zo svojho územia obilie v čase, keď Rusko blokuje jej čiernomorské prístavy. Informuje o tom v sobotu denník The Guardian.



Tieto riečne prístavy sa pred vojnou na Ukrajine využívali len veľmi zriedkavo, pričom niektoré z nich sú v havarijnom stave, uvádza The Guardian. Rusko však v rámci invázie na Ukrajinu ovládlo tamojšie čiernomorské prístavy, dôsledku čoho teraz Kyjev pristúpil k obnove svojich starých riečnych prístavov na Dunaji. Chce sa tak vyhnúť ruskej blokáde a urýchliť vývoz pšenice z krajiny.



"Vezmite si napríklad riečny prístav v (meste) Reni," povedala denníku The Guardian Alla Stojanovová, šéfka rezortu poľnohospodárstva v Odeskej oblasti. The Guardian pripomína, že počas éry Sovietskeho zväzu patril tento prístav k vôbec najvýznamnejším na Dunaji, po ktorom zaisťoval plavbu do susedného Rumunska.



"V poslednom čase sa však vôbec nepoužíval. Takže teraz sa ho snažíme rozšíriť, spoločne s ďalšími riečnymi prístavmi, aby sme zvýšili (exportnú) kapacitu," priblížila Stojanovová.



Dodala, že v Čiernom mori momentálne čaká približne 160 lodí na vstup do tzv. sulinského kanála, ktorý spája práve ukrajinské a rumunské riečne prístavy s Čiernym morom. Kapacita tohto kanála je však podľa jej slov len približne päť až šesť lodí denne.