V troskách budovy v meste Boroďanka zrejme uviazlo až 100 ľudí

Kyjev 5. marca (TASR) - V troskách zbombardovanej obytnej budovy v ukrajinskom meste Boroďanka neďaleko Kyjeva zrejme po stredajšom raketovom útoku uviazlo až 100 ľudí. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na Štátnu službu Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS).



Hovorkyňa DSNS uviedla, že v troskách budovy "môže byť uviaznutých približne 100 ľudí", avšak v tejto chvíli "nie je možné určiť presný počet" uviaznutých ľudí.



"Záchranári pre neustále ostreľovanie nemajú prístup k týmto ľuďom. Sme pripravení ľudí evakuovať hneď, ako bude dosiahnutá dohoda o zelenom koridore," uviedla pre CNN hovorkyňa.



Boroďanka sa nachádza severozápadne od Kyjeva a v uplynulých dňoch v nej, rovnako ako v iných okolitých mestách, neustále dochádza k ostreľovaniu. V tejto oblasti sa v súčasnosti odohrávajú najťažšie boje odvtedy, čo Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval európske krajiny, aby nezostávali ticho a vyšli do ulíc na podporu Ukrajiny v jej boji proti ruskej invázii.



"Vyjdite do ulíc, podporte naše úsilie a podporte náš boj," povedal Zelenskyj vo videoprejave, ktorý sprostredkovali viaceré európske médiá i sociálne siete.



Zelenskyj povedal, že "ak nevydrží Ukrajina, nevydrží celá Európa, ak padneme my, vy padnete tiež", dodal. "Prosím, nezostávajte potichu, nezatvárajte oči, poďte a podporujte Ukrajinu, ako len môžete," povedal ukrajinský prezident.