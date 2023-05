Vagnerovci zostávajú vo vnútri Bachmutu, z predmestí sa stiahli

Bachmut 25. mája (TASR) - Bojovníkov ruskej Vagnerovej skupiny na predmestiach Bachmutu nahradili príslušníci regulárnej ruskej armády. Vagnerovci však stále zostávajú vo vnútri tohto bojmi zničeného východoukrajinského mesta, uviedla vo štvrtok námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová.



Maľarová tak sčasti potvrdila vyhlásenie šéfa vagnerovcov Jevgenija Prigožina, ktorý predtým uviedol, že jeho skupina začala so sťahovaním svojich žoldnierov z Bachmutu a odovzdávaním svojich pozícií vojakom pravidelnej ruskej armády. TASR informuje na základe správy denníka Guardian.



Podľa slov Prigožina prišli vagnerovci v mesiace trvajúcich ťažkých bojoch o Bachmut o približne 20.000 svojich bojovníkov.



Dobytie Bachmutu po mesiacoch krutých bojov oznámil Prigožin 20. mája. Zároveň avizoval, že jeho vojaci sa z mesta začnú sťahovať.



Ukrajina, ktorá v posledných týždňoch zaznamenala isté územné zisky na predmestiach Bachmutu, tvrdenia Prigožina o úplnom dobytí mesta poprela. Prípadné sťahovanie vagnerovcov z oblasti Bachmutu nebude podľa Kyjeva jednoduché vzhľadom na hroziace obkľúčenie ukrajinskými silami.



O Bachmut sa od vlaňajšieho leta viedli prudké boje napriek tomu, že podľa vojenských analytikov nemá reálnu strategickú hodnotu. Moskva uviedla, že jeho dobytie jej umožní ďalší postup do priemyselného regiónu Donbas.



Prigožin v stredu varoval, že Rusko môže čeliť revolúcii v prípade, že Moskva nezlepší spôsob vedenia vojny, podobne ako sa to stalo v roku 1917, keď sa v Rusku ujali moci boľševici a vypukla krvavá občianska vojna.