Ukrajina varovala pred falošným náborom do armády

Kyjev 9. decembra (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí varovalo v piatok pred falošným náborom do tzv. medzinárodnej légie ukrajinskej armády, aké dostali do schránok občania Nemecka. Informuje o tom agentúra DPA s tým, že na zásielkach bol ako odosielateľ uvedený ukrajinský generálny konzulát v Düsseldorfe.



"Ukrajinský konzulát nijaké takéto listy neposielal," napísal na Facebooku hovorca ukrajinského rezortu diplomacie Oleh Nikolenko. Listy označil za súčasť dezinformačnej kampane proti Ukrajine, ktorej cieľom je zdiskreditovať ukrajinskú diplomaciu a podkopať nemeckú podporu pre Ukrajinu a jej ľud.



Nemecká polícia prípad vyšetruje, pričom agentúry DPA pripomína, že za nábor do zahraničnej armády hrozí až päťročné väzenie.



List ponúka za službu v cudzineckej légii mesačný plat 5000 eur a v prípade úmrtia sľubuje pozostalým odškodné 100.000 eur. DPA uvádza, že ukrajinskí vojaci na fronte zarábajú mesačne v prepočte asi 2400 eur, a rovnako sú na tom aj dobrovoľní vojaci zo zahraničia, ktorí sa k nim pripojili.



Tzv. medzinárodnú légiu ukrajinskej armády založil tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj krátko po začiatku ruskej invázie 24. februára. Od vtedy do nej vstúpili tisícky cudzincov.