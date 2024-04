Ukrajina varovala pred tajnou operáciou v Záporožskej elektrárni

Kyjev 15. apríla (TASR) - Ukrajinské vojenské velenie varovalo v nedeľu pred možnou operáciou pod falošnou vlajkou, ku ktorej by mohlo dôjsť v nasledujúcich dňoch v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Najväčšia jadrová elektráreň svojho druhu v Európe a tretia najväčšia na svete, nachádzajúca sa v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti, je pod ruskou okupáciou od začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.



Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v nedeľu v príspevku na sociálnej sieti Facebook uviedol, že prostredníctvom spomínanej operácie by za akúkoľvek udalosť, ku ktorej by došlo v ZAES, bola pripísaná zodpovednosť Ukrajine.



"Rusko je jediným teroristom na svete, ktorý drží ako rukojemníka jadrovú elektráreň a využíva ju na vydieranie Ukrajiny i celého sveta," uviedlo ukrajinské vojenské velenie. Nik iný okrem Ruska nepriviedol svet tak blízko k úmyselnej jadrovej katastrofe, uvádza sa ďalej v príspevku.



Rusko a Ukrajina sa dlhodobo navzájom obviňujú z pokusov vyprovokovať incident v Záporožskej jadrovej elektrárni, pripomína DPA. Boje už niekoľkokrát vyústili do katastrofy, keďže ruskí vojaci okolie elektrárne krátko po začatí invázie na Ukrajinu zamínovali.



Rusko medzitým naďalej podniká intenzívne útoky na ukrajinské mestá, píše DPA. V meste Nikopol neďaleko od ZAES sa v dôsledku ruskej delostreleckej paľby utrpeli zranenia najmenej štyria ľudia a viacero domov začalo horieť.



V Dnepropetrovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny utrpelo v nedeľu zranenia 15 ľudí v dôsledku padajúcich trosiek zo zostrelenej ruskej riadenej strely. Došlo tiež k poškodeniu zhruba 30 obytných budov, uviedli predstaviteľa tamojšej oblastnej vojenskej správy na platforme Telegram.



V noci na nedeľu došlo medzitým opäť k intenzívnym dronovým útokom na veľkomesto Charkov na severovýchode Ukrajiny, cieleným na kritickú infraštruktúru.