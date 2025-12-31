< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Video dokazujúce útok na Putinovu rezidenciu je na smiech
Video zverejnené ministerstvom obrany v stredu dopoludnia bolo zjavne natočené v noci a ukazuje prakticky nepoškodený dron ležiaci v snehu v zalesnenej oblasti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 31. decembra (TASR) - V stredu zverejnené video, o ktorom Rusko tvrdí, že dokazuje údajný útok ukrajinských dronov na rezidenciu ruského prezidenta pri meste Valdaj, je podľa hovorcu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí „na smiech“. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Rusko tvrdí, že Ukrajina vyslala v noci na pondelok na Putinovu rezidenciu 91 dronov dlhého doletu. Všetky vraj zostrelila protivzdušná obrana.
Video zverejnené ministerstvom obrany v stredu dopoludnia bolo zjavne natočené v noci a ukazuje prakticky nepoškodený dron ležiaci v snehu v zalesnenej oblasti. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS dostal stroj zásah do chvosta a jeho bojová hlavica naplnená výbušninami zostala nevybuchnutá.
„Je to na smiech – jednak to, že im trvalo dva dni, kým ho natočili, a jednak to, že veci, ktoré sa snažia predložiť ako dôkazy, v podstate ukazujú, že to ani s vymýšľaním príbehu nemyslia vážne,“ povedal hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj pre Reuters. „Sme absolútne presvedčení, že k žiadnemu takémuto útoku nedošlo,“ dodal.
Rusko tvrdí, že Ukrajina vyslala v noci na pondelok na Putinovu rezidenciu 91 dronov dlhého doletu. Všetky vraj zostrelila protivzdušná obrana.
Video zverejnené ministerstvom obrany v stredu dopoludnia bolo zjavne natočené v noci a ukazuje prakticky nepoškodený dron ležiaci v snehu v zalesnenej oblasti. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS dostal stroj zásah do chvosta a jeho bojová hlavica naplnená výbušninami zostala nevybuchnutá.
„Je to na smiech – jednak to, že im trvalo dva dni, kým ho natočili, a jednak to, že veci, ktoré sa snažia predložiť ako dôkazy, v podstate ukazujú, že to ani s vymýšľaním príbehu nemyslia vážne,“ povedal hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj pre Reuters. „Sme absolútne presvedčení, že k žiadnemu takémuto útoku nedošlo,“ dodal.