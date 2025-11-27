Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
Ukrajina viní ruské jednotky z popravy piatich vojnových zajatcov

Na snímke ruskí vojaci. Foto: TASR/AP

Ukrajinský súd 6. novembra odsúdil ruského vojaka na doživotie za zabitie ukrajinského vojnového zajatca. Išlo o prvý prípad tohto druhu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.

Autor TASR
Kyjev 27. novembra (TASR) - Päť ukrajinských vojnových zajatcov v piatok ráno zastrelili ruskí vojaci v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Tvrdí to generálna prokuratúra v Kyjeve, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

K incidentu malo dôjsť pozdĺž frontovej línie pri meste Huľajpole. Prokuratúra uviedla, že vo veci začala vyšetrovanie pre podozrenie z úmyselnej vraždy a spáchania vojnového zločinu.

Podľa odborníkov Organizácie Spojených národov (OSN) ruské jednotky v minulosti zabili po ich zajatí niekoľko desiatok ukrajinských vojakov. Páchateľov sa však väčšinou nepodarilo postaviť pred súd. Rusko takéto činy svojich vojakov popiera.

Ukrajinský súd 6. novembra odsúdil ruského vojaka na doživotie za zabitie ukrajinského vojnového zajatca. Išlo o prvý prípad tohto druhu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
