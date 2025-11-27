< sekcia Zahraničie
Ukrajina viní ruské jednotky z popravy piatich vojnových zajatcov
Ukrajinský súd 6. novembra odsúdil ruského vojaka na doživotie za zabitie ukrajinského vojnového zajatca. Išlo o prvý prípad tohto druhu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Autor TASR
Kyjev 27. novembra (TASR) - Päť ukrajinských vojnových zajatcov v piatok ráno zastrelili ruskí vojaci v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Tvrdí to generálna prokuratúra v Kyjeve, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
K incidentu malo dôjsť pozdĺž frontovej línie pri meste Huľajpole. Prokuratúra uviedla, že vo veci začala vyšetrovanie pre podozrenie z úmyselnej vraždy a spáchania vojnového zločinu.
Podľa odborníkov Organizácie Spojených národov (OSN) ruské jednotky v minulosti zabili po ich zajatí niekoľko desiatok ukrajinských vojakov. Páchateľov sa však väčšinou nepodarilo postaviť pred súd. Rusko takéto činy svojich vojakov popiera.
