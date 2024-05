Ukrajina viní Rusko zo zadržiavania a zabíjania civilistov

Charkov 16. mája (TASR) - Ruské jednotky berú do zajatia ukrajinských civilistov a bránia ich evakuácii z dobytej severnej časti mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti na severozápade Ukrajiny. V statuse na platforme Telegram to vo štvrtok uviedol ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko, ktorý dodal, že ukrajinské úrady vedia "o prvých prípadoch popráv civilistov ruskou armádou".



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, ukrajinské ministerstvo obrany v stredu (15. mája) potvrdilo, že ruské jednotky vstúpili do severných častí mesta Vovčansk, pričom im však ukrajinská armáda údajne zabránila opevniť sa tam.



Klymenko v statuse napísal, že podľa správ tajných služieb ruská armáda, ktorá sa snažila vo Vovčansku opevniť, nedovolila evakuáciu miestnych obyvateľov: jej vojaci začali unášať ľudí a zvážať ich do pivníc. Podľa Klymenka sú k dispozícii už aj správy o prípadoch zastrelenia civilistov ruskou armádou.



Ako príklad uviedol jedného z obyvateľov Vovčanska, ktorý sa pokúsil utiecť pešo, odmietol plniť príkazy okupačných vojakov a "Rusi ho zabili". V súvislosti s podozrením zo spáchania "vojnových zločinov" sa týmto prípadom zaoberajú príslušné ukrajinské úrady.



AFP podotkla, že v podmienkach vojny nemohla tieto tvrdenia overiť. Moskva na podozrenie bezprostredne nereagovala.



Od prekvapivého pozemného útoku ruských jednotiek v Charkovskej oblasti ukrajinské úrady z lokalít ohrozených bojmi evakuovali takmer 9000 ľudí.



AFP pripomenula, že ruskí vojaci už boli obvinení z popráv civilistov v tých častiach Ukrajiny, ktoré obsadili a okupovali krátko po invázii ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022. V apríli 2022 boli po ústupe ruských jednotiek z metropolitnej oblasti Kyjeva, napr. na uliciach mesta Buča, ukrajinskými vojakmi i novinármi nájdené telá desiatok zastrelených civilistov, pričom niektorí mali ruky zviazané za chrbtom.