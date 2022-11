Ukrajina víta návrh EÚ na zriadenie súdu na vyšetrovanie zločinov

Kyjev 30. novembra (TASR) - Ukrajina v stredu privítala výzvu Európskej únie na vznik osobitného tribunálu, ktorý by potrestal ruských najvyšších predstaviteľov v súvislosti s vojnou na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Presne toto navrhujeme už dlho. Rusko zaplatí za zločiny a ničenie. Nevyhnú sa tomu," uviedol na sociálnej sieti šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Twitteri v stredu ráno uviedla, že "Rusko musí zaplatiť za svoje hrozné zločiny". Spresnila, že eurokomisia bude spolupracovať s Medzinárodným trestným súdom v Haagu (ICC) a pomôže zriadiť špecializovaný súd, ktorý bude súdiť ruské vojnové zločiny.



ICC v súčasnosti skúma potenciálne vojnové zločiny spáchané ruskými vojakmi na Ukrajine od februárového začiatku invázie.



AFP pripomína, že ICC nemôže stíhať "zločin agresie", ak dotknuté krajiny neratifikovali Rímsky štatút, ktorým sa ustanovil Medzinárodný trestný súd. Doteraz to neurobili Rusko ani Ukrajina.



Výnimkou by bolo, keby Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) postúpila prípad ICC. To však zrejme neprichádza do úvahy, keďže Rusko má ako stály člen BR OSN právo veta.