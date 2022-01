Ukrajinská vláda schválila dokument o euroatlantickej integrácii

Kyjev 13. januára (TASR) - Kabinet ministrov Ukrajiny schválil v stredu akčný plán implementácie Komunikačnej stratégie o euroatlantickej integrácii Ukrajiny do roku 2025, informoval spravodajský portál 112 Ukrajina.



Akčný plán sa zameriava na posilnenie komunikácie medzi viac ako 100 vládnymi agentúrami, vzdelávacími a výskumnými inštitúciami a samosprávami zapojenými do implementácie ročných národných programov pod záštitou Komisie NATO-Ukrajina.



Realizácia akčného plánu bude financovaná v rámci rozpočtu príslušných štátnych orgánov a inštitúcií, ako aj v rámci rozpočtového programu "Implementácia opatrení o európskej a euroatlantickej integrácii v informačnej sfére".



"Ukrajina je už súčasťou euroatlantickej bezpečnostnej architektúry, čo potvrdzuje aj dialóg so spojencami, ktorý dnes vedieme na pozadí eskalujúcej bezpečnostnej situácie okolo Ukrajiny," komentovala schválenie akčného plánu podpredsedníčka vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišinová.



"Na programe je rozšírenie spolupráce medzi Ukrajinou a NATO, najmä v rámci štatútu partner s rozšírenými príležitosťami, a zintenzívnenie reforiem v sektore bezpečnosti a obrany. Je dôležité posilniť tieto oblasti správnou prácou s informáciami. A dnes (12. januára) vláda schválila plán podporený rozpočtovými prostriedkami. To je rozhodujúce vzhľadom na neustále hybridné útoky z Ruska," dodala Stefanišinová.