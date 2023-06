Ukrajina: Vodca separatistov spochybnil tvrdenia o odrazenej ofenzíve

Moskva 5. júna (TASR) - Vodca proruských separatistov v Doneckej oblasti Alexandr Chodakovskij v pondelok - v rozpore s tvrdeniami Moskvy o údajnom prekazení ukrajinskej ofenzívy v Donbase - uviedol, že Ukrajincov "sprevádza úspech". TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na základ Chodakovského tvrdení bol ukrajinský útok západne od mesta Vuhledar limitovanou taktickou akciou, a nie väčšou vojenskou operáciou.



Ruská armáda v noci na pondelok vyhlásila, že odrazila rozsiahlu ofenzívu ukrajinských síl na piatich úsekoch frontu v Doneckej oblasti, ktorá bola vlani anektovaná Moskvou. Tieto tvrdenia však nebolo možné overiť.



"Nepriateľovi sa podarilo dostať nás do ťažkej situácie," napísal následne na platforme Telegram vodca proruských separatistov v Doneckej oblasti. Tvrdenia Moskvy o údajnom odrazení ukrajinskej ofenzívy Kyjev však Chodakovskij priamo nekomentoval.



Ani vo vyhlásení ukrajinského generálneho štábu sa neuvádzali žiadne mimoriadne udalosti v danom regióne, iba skutočnosť, že Vuhledar a okolité dediny boli vystavené ruskému ostreľovaniu.



Chodakovskij do roku 2014 pôsobil ako šéf miestnej protiteroristickej jednotky Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU). Po tom, čo vlani vo februári začala ruská vojenská ofenzíva na Ukrajinu, boli ním vedené jednotky proruských separatistov včlenené do ruskej národnej gardy, píše DPA.