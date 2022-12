Ukrajina: Vojaci si budú môcť počas stanného práva vziať platené voľno

Kyjev 2. decembra (TASR) - Ukrajinskí vojaci si odteraz budú môcť napriek stále platnému stannému právu vziať platené voľno. Vyplýva to z nového zákona, schváleného vo štvrtok, informuje denník The Guardian odvolávajúc sa na správy ukrajinských médií.



Každý ukrajinský vojak má v súlade s prijatou legislatívou nárok na desať dní plateného voľna ročne.



"Počas osobitého obdobia stanného práva môže byť vojakom poskytnutá časť zo základnej ročnej dovolenky, ako aj voľno z rodinných či iných opodstatnených dôvodov, a to so zachovaním finančnej podpory," uviedol ukrajinský poslanec Jaroslav Železňak v príspevku na platforme Telegram.



Dodal však, že naraz nesmie z určitej kategórie či v niektorej vojenskej jednotke chýbať viac ako 30 percent z celkového počtu vojakov.



Stanné právo a všeobecná mobilizácia vrátane dočasného zákazu vycestovania pre mužov vo veku 18 až 60 rokov boli vyhlásené po začiatku ruskej invázie vo februári a odvtedy boli opakovane predlžované na žiadosť prezidenta Volodymyra Zelenského.



V polovici novembra ukrajinský parlament predĺžil stanné právo a mobilizáciu o ďalších 90 dní, do 19. februára 2023.