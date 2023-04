Ukrajina: Vojaci si na frontovej línii mesačne zarobia takmer 2500 eur

Kyjev 20. apríla (TASR) - Ukrajinskí vojaci budú za boj proti ruským silám na frontovej línii dostávať mesačný plat vo výške 100.000 hrivien (2471 eur). Oznámilo to v stredu vedenie ukrajinských ozbrojených síl spoločne s platovými zaradeniami ďalších vojakov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Vojak, ktorý slúži krajine a chráni ju pred agresorom, riskuje vlastný život aj zdravie, pričom plní úlohy v mimoriadne ťažkých podmienkach, musí byť vysoko motivovaný," uvádza sa vo vyhlásení generálneho štábu ukrajinskej armády.



Plat 100.000 hrivien je podľa štábu vyhradený pre vojakov "bojujúcich priamo na frontovej línii". Vojaci, ktorí plnia úlohy v bojovej zóne, ale priamo sa do bojov nezapájajú, ako aj príslušníci protivzdušnej obrany dostanú mzdu 30.000 hrivien (748 eur).



Základný plat ukrajinského vojaka sa od februára zvýšil na takmer 20.000 hrivien (494 eur). Podľa vyjadrenia generálneho štábu sú ukrajinské ozbrojené sily odmeňované spravodlivo.



Ruskí vojaci dostávajú podľa oficiálnych údajov Moskvy k základnému platu, predstavujúcemu 37.000 rubľov (413 eur), príplatok za službu na frontovej línii, a to vo výške 158.000 rubľov (1765 eur). Podľa DPA sa však mnohí z nich na sociálnych sieťach sťažujú, že takéto príplatky nikdy nedostali.