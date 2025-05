Ukrajina vraj vyzve EÚ, aby v oblasti sankcií prevzala vedenie

Kyjev/Brusel 21. mája (TASR) - Ukrajina sa chystá na budúci týždeň vyzvať Európsku úniu, aby zaujala agresívnejší a nezávislejší postoj k sankciám voči Rusku a prevzala v tejto oblasti vedenie vzhľadom na váhanie Spojených štátov. Uvádza sa to v ukrajinskom dokumente, na ktorý sa v stredu odvolala agentúra Reuters. Okrem iného spomína ďalšie kroky s cieľom izolovať Moskvu - vrátane zmrazenia ruských aktív a uvalenia sekundárnych sankcií na niektorých odberateľov ruskej ropy, informuje TASR.



Ukrajinská biela kniha, o ktorej sa podľa Reuters doteraz neinformovalo, bude predložená Bruselu v čase neistoty nad budúcou úlohou USA, ktorých prezident Donald Trump sa po pondelkovom telefonáte so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom rozhodol nezaviesť prísnejšie protiruské sankcie.



Trump po rozhovore hovoril s ukrajinskými a európskymi lídrami a podľa médií im povedal, že teraz chce dať šancu mierovým rokovaniam, ktoré by uvalenie ďalších sankcií mohlo skomplikovať. Súčasne však nevylúčil, že by svoje rozhodnutie mohol v budúcnosti prehodnotiť.



Európska únia i Británia v utorok aj tak uvalili ďalšie sankcie proti Rusku a vyjadrili nádej, že sa k nim pripoja aj USA. Európski predstavitelia však otvorene diskutujú o spôsoboch, ako môžu udržať tlak na Moskvu, ak sa Washington už nebude chcieť na tomto úsilí podieľať.



„Washington v súčasnosti prakticky ukončil účasť na takmer všetkých medzivládnych platformách zameraných na sankcie a kontrolu vývozu,“ uvádza sa v ukrajinskom dokumente, ktorý zdôrazňuje „bezprecedentné“ sankcie doteraz uvalené Európskou úniou a spomína aj potenciál rozšíriť ich záber.



Biela kniha podľa Reuters tiež obsahuje strohé hodnotenie doterajšieho záväzku Trumpovej administratívy v oblasti koordinačného úsilia. Washington spomalil prácu v monitorovacej skupine na presadzovanie cenových stropov na ruskú ropu, rozpustil federálnu pracovnú skupinu zameranú na stíhanie porušovania sankcií a preradil značný počet odborníkov na sankcie do iných sektorov, uvádza sa v dokumente s tým, že postoj USA by nemal podnietiť EÚ k zmierneniu sankčného tlaku. „Naopak, malo by to EÚ povzbudiť, aby v tejto oblasti prevzala vedúcu úlohu,“ píše sa v texte.



Medzi 40 stranami odporúčaní sa objavujú výzvy na prijatie právnych predpisov, ktoré by urýchlili skonfiškovanie majetku jednotlivcov, na ktorých sa vzťahujú sankcie, a jeho odsun na Ukrajinu. Tieto osoby by potom mohli žiadať odškodnenie od Ruska.



EÚ by taktiež podľa Kyjeva mala zvážiť celý rad krokov, aby sa jej sankcie uplatňovali dôraznejšie aj mimo jej vlastného územia - vrátane zamerania sa na zahraničné spoločnosti, ktoré využívajú technológie EÚ na pomoc Rusku, a „zavedenia sekundárnych sankcií voči odberateľom ruskej ropy“.



Takéto sankcie, ktoré by mohli zasiahnuť veľkých odberateľov, ako sú India a Čína, by boli podľa Reuters významným krokom, ktorý sa Európa doteraz zdráhala podniknúť. Trump verejne spomínal hrozbu uvalenia sekundárnych sankcií na Rusko predtým, než prijal rozhodnutie zatiaľ nekonať, dodala agentúra.