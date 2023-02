Ukrajina vrátila do prevádzky opravené energetické jednotky

Kyjev 2. februára (TASR) - Ukrajina opravila a opätovne uviedla do prevádzky niekoľko energetických jednotiek tepelných elektrární, ktoré sa poškodili počas ruských raketových útokov. Podľa štvrtkového vyhlásenia ukrajinského ministerstva energetiky to zmierni výpadky elektriny v krajine. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobili, že na veľkých častiach územia štátu sa vyskytli výpadky prúdu a mnohí ľudia boli od elektriny úplne odrezaní. Podľa oficiálnych údajov útoky poškodili približne 40 percent ukrajinskej energetickej siete.



"Očakávaný deficit bude počas večerných hodín (keď elektrinu využíva najviac obyvateľov) dosahovať približne 19 percent z dopytu," napísalo ministerstvo energetiky na sociálnej sieti Telegram. Dodalo, že na konci januára výpadky dosahovali až 25 percent.



"Najzávažnejšie výpadky elektriny spôsobili boje v (administratívnych) oblastiach Doneckej, Chersonskej a Charkovskej," uviedlo ministerstvo, podľa ktorého by problematickú situáciu mohlo zmierniť aj teplejšie počasie.



Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenerho v samostatnom vyhlásení uviedla, že ukrajinské elektrárne boli dovedna 13-krát terčom ruského ostreľovania a 15-krát útokov dronov. Okrem toho je pod kontrolou ruských jednotiek viac než desať gigawattov elektrickej kapacity. Tie na začiatku invázie obsadili aj najväčšiu európsku atómovú elektráreň pri meste Záporožie.