Všetky záložné vedenia do Záporožskej jadrovej elektrárne sú nefunkčné

Kyjev 21. februára (TASR) - Posledné externé záložné elektrické vedenie do ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne okupovanej Ruskom je nefunkčné. Uviedla to v stredu televízia Sky News s odvolaním sa na oznámenie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).



Tím expertov MAAE nachádzajúci sa v elektrárni na juhovýchode Ukrajiny informoval, že 330-kilovoltové vedenie bolo v utorok popoludní odpojené "pre problém, ktorý sa vyskytol na druhej strane rieky Dneper". O aký problém ide, nebolo bezprostredne známe.



Ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenerho v stredu na Facebooku oznámila, že vedenie bolo poškodené v dôsledku ostreľovania ruskými silami. Jej špecialisti sa poruchu snažia odstrániť, no keďže v oblasti prebiehajú boje, práce sa vykonávajú v závislosti od bezpečnostnej situácie a s povolením armády.



MAAE uviedla, že elektráreň stále dostáva potrebnú energiu z jediného hlavného 750-kilovoltového vedenia, no záložné možnosti už nemá k dispozícii. Od augusta 2022 bola elektráreň v takejto situácii osemkrát, čo ju prinútilo dočasne využívať núdzové dieselové generátory.



Pred inváziou ruských síl na Ukrajinu pred takmer dvoma rokmi mala elektráreň k dispozícii štyri hlavné vysokonapäťové vedenia a šesť záložných.