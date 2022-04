Ukrajina: Výbuchy v Podnestersku boli plánovanou provokáciou FSB

Kišiňov 26. apríla (TASR) - Ukrajinské ministerstvo obrany označilo v pondelok explózie, ku ktorým došlo v regióne Podnestersko v susednom Moldavsku, za "plánovanú provokáciu" ruských tajných šlužieb. Informovala o tom stanica CNN.



Odbor obranného spravodajstva ministerstva vo vyhlásení na platforme Telegram uviedol, že tri dni pred týmto incidentom sa vodcovia tohto odštiepeneckého regiónu "už na to pripravovali a postarali sa o zriadenie bezpečného a pohodlného bunkra" na tamojšom ministerstve štátnej bezpečnosti, ktoré bolo výbuchmi poškodené.



"Je zjavné, že tento prípad je jeden z množstva provokatívnych opatrení organizovaných FSB (Federálnou bezpečnostnou službou Ruskej federácie) na vyvolanie paniky a protiukrajinských nálad," uviedol podľa CNN vo vyhlásení ukrajinský rezort obrany.



Ruská štátna tlačová agentúry RIA Novosti predtým v pondelok priniesla informácie o sérii výbuchov v okolí ministerstva štátnej bezpečnosti v Tiraspole, hlavnom meste moldavskej odštiepeneckej republiky Podnestersko. Na miestne podľa korešpodnenta tejto agentúry odznievali mohutné výbuchy a poškodené boli aj okná na okolitých budovách. Doprava bola v okolí budovy ministerstva podľa RIA Novosti zablokovaná.



Rusko ponechalo svoj kontingent vojakov v Podnestersku od začiatku 90. rokov, uvádza CNN. Minulý týždeň jeden z vysokopostavených ruských generálov povedal, že Moskva plánuje v druhej fáze svojej vojenskej ofenzívy na Ukrajine "úplne ovládnuť" juh Ukrajiny s tým, že by to ruským jednotkám poskytlo prístup do Podnesterska.