Ukrajina vydala do Poľska pašeráka nelegálnych migrantov

Kyjev/Varšava 25. mája (TASR) - Ukrajina vydala do Poľska muža, ktorý údajne organizoval nelegálne pašovanie migrantov z Ruska a Bieloruska cez Poľsko do Európskej únie. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra PAP, ktorá sa odvolala na spravodajský portál Politico.



Vydaný muž je občanom jednej z juhoázijských krajín, ktorý prišiel na Ukrajinu začiatkom nultých rokov 21. storočia. Migrantov začal prevádzať vo februári 2022 - po ruskej invázii na Ukrajinu.



Politico vo svojom článku spresnil, že tento podnikateľ s pomocou svojich zahraničných konexií zorganizoval hromadný nelegálny presun ľudí z krajín s vysokým teroristickým rizikom do EÚ. Išlo najmä o občanov Nepálu, Bangladéša a Pakistanu, dodal Politico s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU).



Prevádzačská trasa viedla cez územie Ruska a Bieloruska a potom do Poľska, pričom obchádzala oficiálne kontrolné stanovištia.



Pašeráci sa následne v rôznych európskych krajinách pokúsili "rozptýliť" až stovku nelegálnych migrantov, ktorí boli rozdelení do niekoľkých skupín, doplnil Politico.



SBU sa v spolupráci s poľskými partnermi podarilo v EÚ zadržať niekoľkých členov prevádzačskej skupiny, ale strojca celej operácie medzi nimi nebol. Zadržali ho napokon v meste Chmeľnyckyj na západe Ukrajiny.



Muž bol vydaný do Poľska, kde bol na medzinárodnom zozname hľadaných osôb. V Poľsku sa bude zodpovedať za trestné činy proti európskej bezpečnosti, uviedla SBU citovaná webom Politico.