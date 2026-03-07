Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. marec 2026Meniny má Tomáš
< sekcia Zahraničie

Ukrajina vyhlásila letecký poplach, v Charkove hlásia 10 zranených

.
Vojak so psom prehľadávajú trosky po útoku ruskej armády na výškovú obytnú budovu v ukrajinskom meste Charkov. Foto: TASR/AP

Šéf charkovskej oblastnej vojenskej správy Oleh Synjehubov oznámil, že po útoku na obytnú budovu ošetrujú v nemocnici najmenej troch ľudí vrátane 11-ročného chlapca.

Autor TASR
Kyjev 7. marca (TASR) - Ukrajina vydala v noci na sobotu varovanie pred leteckými útokmi pre celú krajinu. V Charkovskej oblasti utrpelo pri ruských útokoch zranenia desať ľudí, informovala s odvolaním sa na tamojšie úrady agentúra AFP.

Šéf charkovskej oblastnej vojenskej správy Oleh Synjehubov oznámil, že po útoku na obytnú budovu ošetrujú v nemocnici najmenej troch ľudí vrátane 11-ročného chlapca.

Podľa predbežných informácií sú pod troskami domu uväznení piati ľudia,“ napísal na platforme Telegram. Starosta Charkova Ihor Terechov uviedol, že prebieha pátracia operácia s cieľom zachrániť ich.

V meste Čuhujiv v Charkovskej oblasti starostka Halyna Minajevová oznámila, že pri dronovom útoku nepriateľa na miestny dom utrpeli zranenia dvaja ľudia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť