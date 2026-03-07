< sekcia Zahraničie
Ukrajina vyhlásila letecký poplach, v Charkove hlásia 10 zranených
Šéf charkovskej oblastnej vojenskej správy Oleh Synjehubov oznámil, že po útoku na obytnú budovu ošetrujú v nemocnici najmenej troch ľudí vrátane 11-ročného chlapca.
Autor TASR
Kyjev 7. marca (TASR) - Ukrajina vydala v noci na sobotu varovanie pred leteckými útokmi pre celú krajinu. V Charkovskej oblasti utrpelo pri ruských útokoch zranenia desať ľudí, informovala s odvolaním sa na tamojšie úrady agentúra AFP.
Šéf charkovskej oblastnej vojenskej správy Oleh Synjehubov oznámil, že po útoku na obytnú budovu ošetrujú v nemocnici najmenej troch ľudí vrátane 11-ročného chlapca.
„Podľa predbežných informácií sú pod troskami domu uväznení piati ľudia,“ napísal na platforme Telegram. Starosta Charkova Ihor Terechov uviedol, že prebieha pátracia operácia s cieľom zachrániť ich.
V meste Čuhujiv v Charkovskej oblasti starostka Halyna Minajevová oznámila, že pri dronovom útoku nepriateľa na miestny dom utrpeli zranenia dvaja ľudia.
