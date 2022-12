Ukrajina vylúčila prímerie počas vianočných sviatkov

Kyjev 15. decembra (TASR) — Zástupca náčelníka ukrajinského generálneho štábu Olexij Hromov na štvrtkovej tlačovej konferencii vylúčil, že by v období nového roku a pravoslávnych vianočných sviatkov malo nastať medzi Kyjevom a Moskvou prímerie. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Hromov povedal, že zo strany Kyjeva dôjde k úplnému pokoju zbraní až vtedy, keď na území Ukrajiny nebudú nijaké ruské okupačné sily. Zároveň poznamenal, že situácia na fronte sa v týchto dňoch "podstatne nezmenila".



Rusko je podľa neho pripravené na dlhé trvanie vojny a naďalej chce ovládnuť celú Ukrajinu a zabrániť jej v integrácii do euroatlantických štruktúr. "Kremeľ... sa snaží tento konflikt zmeniť na dlhotrvajúcu ozbrojenú konfrontáciu," cituje Hromova agentúra Reuters.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že Moskva nedostala od Kyjeva žiadne návrhy na zastavenie bojov na Ukrajine počas nadchádzajúceho sviatočného obdobia. Kremeľ už v utorok odmietol žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o prímerie, ktorá zahŕňala stiahnutie ruských vojsk.



Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová tiež varovala, že svet by nemal poľaviť ani vzhľadom na isté neúspechy ruských síl, pretože "konečným cieľom Ruskej federácie je ovládnuť celú Ukrajinu".



Hromov ďalej upozornil, že Moskva v Bielorusku uskutočňuje výcvik ďalších posíl a presunula tam svoje vojenské lietadlá. Podľa Hromova to znamená, že nepriateľ sa pripravuje na možnosť uskutočniť odtiaľ vzdušné útoky na územie Ukrajiny. Konštatoval však, že pravdepodobnosť ruského útoku na Ukrajinu z územia Bieloruska "zostáva nízka".



Ukrajinská armáda uviedla, že Moskva sa momentálne zameriava hlavne na východoukrajinské mestá Bachmut a Avdijivka, avšak ruské sily ostreľujú každý deň aj Cherson, kam ukrajinská armáda vstúpila v novembri, a to v snahe posilniť pozície v Záporožskej oblasti na juhovýchode. "(Rusi) chápu, že ak teraz neposunú front, bude pre nich táto zima katastrofou," povedal šéf úradu ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Podľa Hromova ukrajinské jednotky postúpili v Luhanskej oblasti približne jeden a pol kilometra smerom k mestu Kreminna.