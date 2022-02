Ukrajina vylučuje zabratie Doneckej a Luhanskej oblasti silou

Kyjev 12. februára (TASR) - Ukrajina nepristúpi k násilnému zabratiu území Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré nie sú pod jej kontrolou. Neurobí tak v obave pred veľkými stratami v radoch civilného obyvateľstva. Uviedol to v piatok na brífingu tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danylov.



"Nemôžeme to urobiť, pretože sme zodpovední za civilné obyvateľstvo, ktoré sa tam dnes nachádza," vyhlásil Danylov, citovaný agentúrou TASS.



Tvrdenia, že Ukrajina je pripravená prejsť v Donbase do ofenzívy, označil Danylov za fikciu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že Donbas a Krymský polostrov, ktoré Kyjev označuje za dočasne okupované územia, sa vrátia Ukrajine. Dodal, že "je to otázka času".



V súvislosti s obranou územia štátu povedal, že "Ukrajina má dostatok síl a prostriedkov".



Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Washington obviňuje Moskvu z toho, že pripravuje vojenskú inváziu na Ukrajinu.



Rusko to popiera a žiada od Západu bezpečnostné záruky. Nateraz odmieta aj zverejniť, koľko vojakov a kde rozmiestnilo a trvá na tom, že má právo presúvať vojenské jednotky po svojom území ako uzná za vhodné. Moskva zároveň trvá na tom, že tieto jednotky nepredstavujú hrozbu.



Okrem toho Rusko v súčasnosti organizuje spoločné rusko-bieloruské vojenské manévre na území Bieloruska a ďalšie námorné cvičenie v Čiernom mori.



Agentúra TASS v piatok citovala vyjadrenie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorý uviedol, že dodávky zbraní od západných krajín zvádzajú Kyjev k tomu, aby situáciu v Donbase riešil silou, čo je pre Rusko neprijateľné.



Ruský veľvyslanec v Bielorusku Boris Gryzlov, ktorý zastáva aj post splnomocnenca v kontaktnej skupine pre riešenie situácie na východnej Ukrajine, zasa poznamenal, že Rusko sa snaží diplomatickou cestou zabrániť Kyjevu, aby vyriešil otázku Donbasu silou.



Naopak, poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v piatok povedal, že Rusko už má v tejto chvíli dostatok síl na uskutočnenie veľkej vojenskej operácie proti Ukrajine. Útok sa podľa neho môže začať kedykoľvek, "rýchlo" a možno ešte pred koncom olympijských hier (20. februára).



Mnohí pozorovatelia sú však presvedčení, že ruský prezident Vladimir Putin nezačne s inváziou na Ukrajinu skôr ako sa skončí zimná olympiáda organizovaná Čínou.