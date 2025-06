Ukrajina: Výmena vojnových zajatcov s Ruskom sa začne na budúci týždeň

Kyjev 8. júna (TASR) - Ukrajina v nedeľu oznámila, že plánovaná výmena vojnových zajatcov s Ruskom sa začne „na budúci týždeň“. Kyjev sa tak vyjadril po tom, ako ho Rusko obvinilo z jej odkladania, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



„Začiatok repatriačných aktivít (dohodnutých) v súlade s výsledkami rokovaní v Istanbule je naplánovaný na budúci týždeň,“ informoval šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyrylo Budanov na sociálnej sieti.



Na výmene stoviek vojnových zajatcov - ťažko chorých alebo osôb mladších ako 25 rokov - a tiež tiel padlých vojakov sa Kyjev a Moskva dohodli 2. júna na druhom kole rokovaní v Istanbule. Výmena by mala zahŕňať vyše 1000 zajatcov a zhruba 6000 tiel padlých - na každej strane, uviedla v sobotu AFP na základe správ ruských médií.



Rusko v sobotu obvinilo Ukrajinu z toho, že neočakávane na neurčito túto výmenu odložila. Kyjev to poprel s tým, že pre výmenu dosiaľ nebol pevne stanovený termín a Moskvu v súvislosti s uvedenými tvrdeniami obvinil z hrania „špinavých hier“. Zároveň však avizoval, že výmena by mohla prebehnúť „v najbližších dňoch“.



Rusko okrem toho v nedeľu informovalo, že je pripravené Ukrajine odovzdať prvú várku, a síce 1212 tiel padlých vojakov, s ktorými čaká v údajne dohodnutej oblasti. Generálporučík Alexandr Zorin avizovalo, že telá budú prevezené vlakmi k ukrajinským hraniciam. Zároveň však uviedol, že stále čaká na potvrdenie z ukrajinskej strany. Kyjev tak Moskva opäť obvinila z odkladania.