Ukrajina vymenovala novú veľvyslankyňu v Spojených štátoch
Autor TASR
Kyjev 28. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že vymenoval bývalú podpredsedníčku vlády Oľhu Stefanišynovú za novú veľvyslankyňu Kyjeva v Spojených štátoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zelenskyj podpísal menovací dekrét, prostredníctvom ktorého sa Stefanišynová stala novou veľvyslankyňou, uviedol prezident vo svojom večernom prejave zverejnenom na sociálnych sieťach. „V mnohých ohľadoch závisí dlhodobá bezpečnosť Ukrajiny od jej vzťahov s Amerikou,“ zdôraznil ukrajinský líder. Zároveň doplnil, že Kyjev navrhol Washingtonu uzavrieť dohody o nákupe amerických zbraní prostredníctvom európskych spojencov a tiež o dodávkach ukrajinských dronov do Spojených štátov.
USA sú najväčším vojenským podporovateľom Ukrajiny a americký prezident Donald Trump podnikol v uplynulých mesiacoch viacero krokov s cieľom vyriešiť konflikt s Ruskom. Šéf Bieleho domu však zároveň opakovane kritizoval nákladné poskytovanie vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine.
Stefanišynová na poste nahradila Oksanu Markarovú, ktorá ako veľvyslankyňa od roku 2021 dohliadala na dodávky americkej pomoci pod správou predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena po tom, čo Rusko v roku 2022 napadlo Ukrajinu.
Nová veľvyslankyňa v minulosti pôsobila aj ako ukrajinská ministerka pre európsku integráciu a podieľala sa i na rokovaniach so Spojenými štátmi, ktoré viedli k nedávnej dohode o ťažbe nerastných surovín na Ukrajine.
Zelenskyj v stredu avizoval, že členovia jeho administratívy sa v piatok stretnú s americkými predstaviteľmi v New Yorku v rámci pokračujúcich snáh o ukončenie vojny.
