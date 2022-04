Vyše 2600 ľudí evakuovali z ukrajinských miest, kde sa odohrali boje

Kyjev 4. apríla (TASR) - Viac než 2600 ľudí sa podľa vyjadrení ukrajinských zdrojov podarilo v nedeľu dostať do bezpečia z ukrajinských miest, kde prebiehali obzvlášť ťažké zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Z celkového počtu 2694 osôb bolo takmer 1500 zachránených z Luhanskej oblasti, uviedla v nedeľu podľa novín Ukrajinska pravda ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Ruské jednotky zároveň obvinila z porušenia vzájomného dohodnutého pokoja zbraní.



V priebehu nedele približne 500 osôb z obliehaného prístavného mesta Mariupol i z mesta Berďansk ušlo vlastnými vozidlami do Záporožia, píše DPA.



Podľa vyjadrení Vereščukovej sa aj siedmim autobusom sprevádzanými Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK) podarilo presunúť z Mariupolu do mesta Manhuš. V piatok musel Červený kríž pokus o evakuáciu prerušiť. Moskva a Kyjev sa navzájom obviňujú z marenia evakuácie civilistov z Mariupola.



Stanica BBC uvádza, že nebolo bezprostredne jasné, odkiaľ presne boli nedeľňajšie evakuácie uskutočnené. V uplynulých dňoch sa však mnohé takéto presuny zrealizovali využitím humanitárnych koridorov.