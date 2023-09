Ukrajinský vyšetrovateľ vyzval medzinárodné spoločenstvo na podporu

Kyjev 25. septembra (TASR) - Ukrajinský osobitný vyšetrovateľ pre dokumentovanie vojnových zločinov Gjunduz Mamedov vyzval v pondelok medzinárodné spoločenstvo na podporu vyšetrovania potenciálneho porušovania medzinárodného humanitárneho práva vo vojne, ktorú Rusko vedie na Ukrajine. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Justičné orgány iných krajín by podľa Mamedova mali preskúmať, či na takéto vyšetrovanie existujú dôvody. Takýto postup by bol podľa neho možný v prípadoch, keď sa obete Ruskom vedenej vojny nachádzajú v iných štátoch, pričom ako príklad uviedol Nemecko.



"Od septembra minulého roka sme zdokumentovali zhruba 500 prípadov porušenia medzinárodného humanitárneho práva. Na vyšetrovaní sa musia podieľať aj ďalšie inštitúcie (v zahraničí)," povedal Mamedov.



Ako analógiu spomenul kroky, ktoré podniklo nemecké súdnictvo v prípade zločinov spáchaných počas vojny v Sýrii.



Na otázku, či sa porušení medzinárodného humanitárneho práva dopustila aj ukrajinská strana a či by mala byť v takýchto prípadoch vyšetrovaná rovnakým spôsobom, odpovedal: "Nespochybňujem ani to".



Mamedov bol od roku 2016 ukrajinským prokurátorom pre Krymský polostrov, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo. V rokoch 2019 až 2021 pôsobil ako námestník generálneho prokurátora Ukrajiny.



V súčasnosti stojí na čele pracovnej skupiny, ktorá zbiera dôkazy porušovania medzinárodného humanitárneho práva a zaoberá sa určovaním zásad a pravidiel pre osoby zapojené do ozbrojených konfliktov, spresňuje DPA.