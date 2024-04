Ukrajina vyšetruje lekárov, ktorí mali pomáhať mužom vyhnúť sa odvodu

Ľvov 26. apríla (TASR) - Viacero lekárov z Ľvovskej oblasti na západe Ukrajiny vyšetrujú pre podozrenie z prijímania úplatkov. Mužom, ktorí sa chceli vyhnúť vojenskej službe, za peniaze vydávali falošné lekárske potvrdenia. Oznámil to v piatok ukrajinský Štátny úradu pre vyšetrovanie (SBI), informuje TASR podľa agentúry AFP.



Vyšetrovatelia tvrdia, že "organizovanú zločineckú skupinu" tvoril vodca a štyria lekári, ktorí vydávali záujemcom za úplatok tzv. štatút invalidov. Lekári môžu v prípade usvedčenia prísť o právo vykonávať povolanie a hrozí im desaťročné väzenie.



Výška úplatku údajne závisela od konkrétneho pacienta. Najviac platili muži v odvodovom veku, ktorým lekársky doklad umožnil odcestovať z krajiny.



Ukrajinskí muži vo veku od 18 až 60 rokov majú od začiatku ruskej invázie z februára 2022 zakázané vycestovať do cudziny. Medzi niektoré výnimky z tohto pravidla patria napríklad muži so zdravotným postihnutím.



Kyjev sa snaží posilniť svoju armádu, ktorá na východe krajiny ustupuje Rusku pre nedostatok vojakov aj munície. Ukrajinské úrady preto tvrdo zasahujú voči mužom, ktorí sa vyhýbajú odvodu a vláda v polovici apríla sprísnila tresty za takéto činy. Mužom okrem toho uložila povinnosť aktualizovať si na úradoch údaje vojenskej registrácie. Do cudziny sa napriek tomu snažia odísť mnohí Ukrajinci v odvodovom veku, pričom pohraničná služba tvrdí, že už zabránila tisíckam takýchto prechodov.