Ukrajina vyšetruje už takmer 26.000 podozrení z vojnových zločinov

Kyjev 7. augusta (TASR) - Ukrajinská prokuratúra už vyšetruje takmer 26.000 prípadov podozrenia z vojnových zločinov spáchaných od začiatku ruskej invázie z 24. februára, v súvislosti s ktorými zároveň už obvinila 135 osôb. Agentúre Reuters to v nedeľu povedal Jurij Bilousov, šéf oddelenia ukrajinskej generálnej prokuratúry, ktoré sa zaoberá vojnovými zločinmi.



Približne 15 z týchto obvinených osôb je podľa jeho slov vo väzbe na Ukrajine, zatiaľ čo zvyšných 120 je stále na slobode. Bilousov dodal, že súdom už bolo predložených 13 prípadov a padlo dovedna sedem verdiktov.



Na Ukrajine odsúdili 23. mája za schápanie vojnových zločinov vôbec prvého ruského vojaka; len 21-ročného Vadima Šišimarina. Pôvodne doživotný trest - za zabitie neozbrojeného civilistu - mu koncom júla súd zmiernil na 15-ročné väzenie.



"Niekedy sa nás pýtajú prečo súdime takých... nízko postavených príslušníkov (ruskej) armády. Je to len pre to, že tu fyzicky sú... Ak by tu fyzicky boli generáli a my by sme boli schopní ich zajať, určite by sme súdili generálov," dodal v tejto súvislosti Bilousov.