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Ukrajina vyslala drony na Petrohrad, kde sa začína ekonomické fórum
V dôsledku dronových útokov bola dočasne prerušená prevádzka na petrohradskom letisku Pulkovo.
Autor TASR
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Moskva 3. júna (TASR) - Úrady Ruskom okupovanej Doneckej oblasti tvrdia, že ukrajinský dron zasiahol na východe Ukrajiny autobus. O život prišlo sedem ľudí. Ďalších 11 osôb utrpelo zranenia, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Diaľkový autobus smeroval z Moskvy do mesta Simferopol na anektovanom Krymskom polostrove. Vozidlo dostalo zásah, keď prechádzalo mestom Jenakijeve v Doneckej oblasti. Ruskom dosadený najvyšší predstaviteľ samozvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin informoval, že po zásahu dronu prišlo o život najmenej sedem ľudí a ďalších 11 utrpelo zranenia rôznej závažnosti.
Podľa ruských médií prípadom sa začal zaoberať Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý preveruje podozrenie, že šlo o teroristický čin.
Útokom najmenej 50 dronov bola počas noci na stredu vystavená aj Leningradská oblasť a mesto Petrohrad, kde sa v stredu začína Medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom sa obvykle zúčastňuje značná časť ruskej politickej, ekonomickej a podnikateľskej elity na čele s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
V dôsledku dronových útokov bola dočasne prerušená prevádzka na petrohradskom letisku Pulkovo.
Ukrajinské drony zaútočili aj na infraštruktúrne zariadenia v prístavnom meste Kronštadt na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive vzdialenom asi 30 kilometrov západne od Petrohradu. Dronové útoky v Leningradskej oblasti si vyžiadali niekoľko zranených, uviedol gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko.
Ruské ministerstvo obrany medzičasom oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na stredu zachytila 354 ukrajinských dronov. Zostrelené boli nad Belgorodskou a Kurskou oblasťou a ďalšími regiónmi na západe Ruska, ale aj v blízkosti Moskvy, nad Krymom a Azovským morom. V záujme zaistenie bezpečnosti letov svoju prevádzku dočasne pozastavili viaceré letiská v týchto regiónoch.
Tieto incidenty sa odohrali deň po tom, čo masívna vlna ruských dronových a raketových útokov pripravila na Ukrajine o život najmenej 23 ľudí. Ukrajinské velenie informovalo, že Rusko v utorok vypálilo celkovo 73 rakiet a vyslalo 656 dronov. Šlo o jeden z najväčších útokov celej vojny, ktorý preťažil časť ukrajinskej protivzdušnej obrany a spôsobil straty na životoch a materiálne škody aj v metropole Kyjev či meste Dnipro.
Diaľkový autobus smeroval z Moskvy do mesta Simferopol na anektovanom Krymskom polostrove. Vozidlo dostalo zásah, keď prechádzalo mestom Jenakijeve v Doneckej oblasti. Ruskom dosadený najvyšší predstaviteľ samozvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin informoval, že po zásahu dronu prišlo o život najmenej sedem ľudí a ďalších 11 utrpelo zranenia rôznej závažnosti.
Podľa ruských médií prípadom sa začal zaoberať Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý preveruje podozrenie, že šlo o teroristický čin.
Útokom najmenej 50 dronov bola počas noci na stredu vystavená aj Leningradská oblasť a mesto Petrohrad, kde sa v stredu začína Medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom sa obvykle zúčastňuje značná časť ruskej politickej, ekonomickej a podnikateľskej elity na čele s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
V dôsledku dronových útokov bola dočasne prerušená prevádzka na petrohradskom letisku Pulkovo.
Ukrajinské drony zaútočili aj na infraštruktúrne zariadenia v prístavnom meste Kronštadt na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive vzdialenom asi 30 kilometrov západne od Petrohradu. Dronové útoky v Leningradskej oblasti si vyžiadali niekoľko zranených, uviedol gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko.
Ruské ministerstvo obrany medzičasom oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na stredu zachytila 354 ukrajinských dronov. Zostrelené boli nad Belgorodskou a Kurskou oblasťou a ďalšími regiónmi na západe Ruska, ale aj v blízkosti Moskvy, nad Krymom a Azovským morom. V záujme zaistenie bezpečnosti letov svoju prevádzku dočasne pozastavili viaceré letiská v týchto regiónoch.
Tieto incidenty sa odohrali deň po tom, čo masívna vlna ruských dronových a raketových útokov pripravila na Ukrajine o život najmenej 23 ľudí. Ukrajinské velenie informovalo, že Rusko v utorok vypálilo celkovo 73 rakiet a vyslalo 656 dronov. Šlo o jeden z najväčších útokov celej vojny, ktorý preťažil časť ukrajinskej protivzdušnej obrany a spôsobil straty na životoch a materiálne škody aj v metropole Kyjev či meste Dnipro.