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Ukrajina vyslala na Moskvu stovky dronov, rakety zasiahli Belgorod
Na moskovskom letisku Šeremetievo lety prevádzkujú len so súhlasom príslušných úradov pre dočasné obmedzenia využívania vzdušného priestoru.
Autor TASR
Moskva 7. júla (TASR) - Ukrajina vyslala viac ako štyri stovky dronov smerom k ruskej metropole. Informoval o tom starosta Moskvy Sergej Sobianin. Pri raketovom útoku v Belgorodskej oblasti zase zahynula jedna osoba. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, RBC-Ukraine a stanice BBC.
„Od večera až do rána letelo smerom k Moskovskej oblasti viac ako 430 dronov,“ napísal Sobianin na štátom podporovanej platforme MAX. Dodal, že väčšina z nich bola zneškodnená vo väčších vzdialenostiach, pričom 36 strojov bolo „zničených pri priblížení sa k Moskve“.
Na moskovskom letisku Šeremetievo lety prevádzkujú len so súhlasom príslušných úradov pre dočasné obmedzenia využívania vzdušného priestoru.
Gubernátor Belgorodskej oblasti Alexandr Šuvajev uviedol, že niekoľko ukrajinských raketových útokov zasiahlo mesto Belgorod na juhozápade Ruska a jeho okolie. „V obci Belovskoje v Belgorodskom okrese bol, žiaľ, v dôsledku prvého raketového útoku zabitý civilista,“ napísal na MAX.
Už skôr počas noci Šuvajev informoval, že región zasiahol masívny raketový útok. „Aj keď väčšina projektilov bola zachytená, niektoré zasiahli aj civilnú infraštruktúru,“ informovala o jeho ozname BBC. Podľa gubernátora bola poškodená energetická infraštruktúra, čo spôsobilo výpadky dodávok elektriny a vody v niektorých oblastiach Belgorodu a niekoľkých obciach.
Ruské kanály platformy Telegram uvádzajú, že mohlo ísť o rakety typu HIMARS alebo Flamingo, píše RBC-Ukraine. Okrem útoku na tepelnú elektráreň uvádza, že úlomky rakiet spôsobili požiar aj v jednej obytnej budove v Belgorode.
„Od večera až do rána letelo smerom k Moskovskej oblasti viac ako 430 dronov,“ napísal Sobianin na štátom podporovanej platforme MAX. Dodal, že väčšina z nich bola zneškodnená vo väčších vzdialenostiach, pričom 36 strojov bolo „zničených pri priblížení sa k Moskve“.
Na moskovskom letisku Šeremetievo lety prevádzkujú len so súhlasom príslušných úradov pre dočasné obmedzenia využívania vzdušného priestoru.
Gubernátor Belgorodskej oblasti Alexandr Šuvajev uviedol, že niekoľko ukrajinských raketových útokov zasiahlo mesto Belgorod na juhozápade Ruska a jeho okolie. „V obci Belovskoje v Belgorodskom okrese bol, žiaľ, v dôsledku prvého raketového útoku zabitý civilista,“ napísal na MAX.
Už skôr počas noci Šuvajev informoval, že región zasiahol masívny raketový útok. „Aj keď väčšina projektilov bola zachytená, niektoré zasiahli aj civilnú infraštruktúru,“ informovala o jeho ozname BBC. Podľa gubernátora bola poškodená energetická infraštruktúra, čo spôsobilo výpadky dodávok elektriny a vody v niektorých oblastiach Belgorodu a niekoľkých obciach.
Ruské kanály platformy Telegram uvádzajú, že mohlo ísť o rakety typu HIMARS alebo Flamingo, píše RBC-Ukraine. Okrem útoku na tepelnú elektráreň uvádza, že úlomky rakiet spôsobili požiar aj v jednej obytnej budove v Belgorode.