Ukrajina vyšle do USA delegáciu na rokovania o nerastných surovinách

Kyjev 7. apríla (TASR) - Ukrajina počas nadchádzajúcich dní vyšle svojich predstaviteľov do Washingtonu na ďalšie rokovania o strategickej dohode o nerastných surovinách, ktorá má zabezpečiť výraznú prítomnosť amerických podnikov na Ukrajine a pomôcť jej bezpečnostnej infraštruktúre. Uviedla to v pondelok ukrajinská ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Ukrajina a USA minulý mesiac plánovali podpísať dohodu o strategických surovinách, zmarila ju však roztržka medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, pripomína AFP.



Trump chce dohodu, ktorá by Washingtonu poskytla licenčné poplatky zo ziskov z ukrajinskej ťažby surovín a vzácnych nerastov ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Ukrajine v boji proti ruskej invázii poslal jeho predchodca Joe Biden.



Dohoda by podľa Kyjeva mala obsahovať silné bezpečnostné záruky, ktoré by pôsobili ako odstrašujúci prostriedok voči ďalším ruským útokom.



Rozhovory budú podľa Svyrydenkovej brať ohľad na strategické záujmy oboch štátov a ich „spoločný záväzok vybudovať silné a transparentné partnerstvo“, cituje ju AFP.