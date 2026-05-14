< sekcia Zahraničie
Ukrajina vyšle expertov do Lotyšska po páde dvoch svojich dronov
Zelenskyj uviedol, že ukrajinskí experti si vymenia skúsenosti a poskytnú priamu pomoc.
Autor TASR
Bukurešť 13. mája (TASR) — Ukrajina vyšle do Lotyšska svojich odborníkov, ktorí pomôžu s ochranou vzdušného priestoru tejto pobaltskej krajiny po nedávnom incidente, keď dva ukrajinské drony vychýlené z kurzu v dôsledku ruského elektronického boja dopadli na jeho územie a zasiahli ropné zásobníky. Oznámil to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí so svojím lotyšským náprotivkom Edgarom Rinkevičsom na okraji summitu Bukureštskej deviatky v hlavnom meste Rumunska. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Zelenskyj uviedol, že ukrajinskí experti si vymenia skúsenosti a poskytnú priamu pomoc. „Je dôležité spolupracovať na posilnení obrany Európy,“ dodal.
Na sociálnych sieťach Zelenskyj napísal, že Kyjev chce s Lotyšskom spolupracovať na „vybudovaní viacvrstvového systému protivzdušnej obrany proti rôznym typom hrozieb“.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 dopadli drony z Ruska aj Ukrajiny na územie všetkých troch pobaltských štátov – Estónska, Lotyšska a Litvy.
Najnovší incident s bezpilotnými strojmi viedol v nedeľu k rezignácii lotyšského ministra obrany Andrisa Sprudsa. Na odstúpenie ho vyzvala premiérka Evika Siliňová, podľa ktorej protidronové systémy neboli nasadené dostatočne rýchlo, aby útok zachytili. Rezignácia Sprudsa zároveň vyvolala v Lotyšsku koaličnú krízu.
Zelenskyj v Bukurešti tiež oznámil, že s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom podpísal dohodu o spolupráci v oblasti dronových technológií, ktorá má posilniť obranné kapacity oboch krajín. Podľa ukrajinskej strany sa dokument zameriava na spoločný vývoj, výrobu a testovanie bezpilotných systémov, ako aj na výmenu technických poznatkov a výcvikových postupov. Ukrajinský tím vojenských expertov bude v Litve pracovať na vytvorení potrebných kapacít, predovšetkým na ochranu pred súčasnými hrozbami, posilnenie bezpečnosti oboch štátov a celého regiónu.
Zelenskyj uviedol, že ukrajinskí experti si vymenia skúsenosti a poskytnú priamu pomoc. „Je dôležité spolupracovať na posilnení obrany Európy,“ dodal.
Na sociálnych sieťach Zelenskyj napísal, že Kyjev chce s Lotyšskom spolupracovať na „vybudovaní viacvrstvového systému protivzdušnej obrany proti rôznym typom hrozieb“.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 dopadli drony z Ruska aj Ukrajiny na územie všetkých troch pobaltských štátov – Estónska, Lotyšska a Litvy.
Najnovší incident s bezpilotnými strojmi viedol v nedeľu k rezignácii lotyšského ministra obrany Andrisa Sprudsa. Na odstúpenie ho vyzvala premiérka Evika Siliňová, podľa ktorej protidronové systémy neboli nasadené dostatočne rýchlo, aby útok zachytili. Rezignácia Sprudsa zároveň vyvolala v Lotyšsku koaličnú krízu.
Zelenskyj v Bukurešti tiež oznámil, že s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom podpísal dohodu o spolupráci v oblasti dronových technológií, ktorá má posilniť obranné kapacity oboch krajín. Podľa ukrajinskej strany sa dokument zameriava na spoločný vývoj, výrobu a testovanie bezpilotných systémov, ako aj na výmenu technických poznatkov a výcvikových postupov. Ukrajinský tím vojenských expertov bude v Litve pracovať na vytvorení potrebných kapacít, predovšetkým na ochranu pred súčasnými hrozbami, posilnenie bezpečnosti oboch štátov a celého regiónu.