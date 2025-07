Kyjev: Výsledky schôdzky závisia od ochoty Rusov rokovať konštruktívne

Ankara 23. júla (TASR) - Ukrajina je pripravená dohodnúť sa s Ruskom na prímerí, ale výsledky tretieho kola mierových rokovaní v tureckom Istanbule budú závisieť od toho, či bude Moskva ochotná zaujať konštruktívny postoj. Pre agentúru AFP to pred stredajšími rozhovormi uviedol zdroj z ukrajinskej delegácie, píše TASR.



Agentúry Ukrinform a TASS informovali, že priame rokovania Ukrajiny a Ruska by sa mali začať o 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ). Ukrajinskú delegáciu, ktorá bude mať 14 členov, bude viesť rovnako ako predtým Rustem Umerov, avšak tentokrát už nie v pozícii ministra obrany, ale tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.



Zloženie ruskej delegácie bude totožné ako na predošlých rokovaniach. Na jej čele bude stáť blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimir Medinskij. Prítomní podľa TASS budú námestníci ministrov obrany, zahraničných vecí a zástupca generálneho štábu ozbrojených síl.



„Všetko bude závisieť od toho, či Rusko prestane dávať ultimáta a zaujme konštruktívny postoj. To rozhodne o tom, či sa na tomto stretnutí podarí dosiahnuť výsledky,“ uviedol nemenovaný ukrajinský zdroj.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už vopred avizoval, že pozície týchto dvoch krajín sú diametrálne odlišné a že Rusko od nadchádzajúcich rokovaní neočakáva „zázračný prelom“. Otázka urovnania vojny na Ukrajine je podľa neho totiž natoľko komplikovaná, že za úspech sa považuje aj dosiahnutie dohody o výmene väzňov či návrat tiel padlých vojakov.



Práve takéto dohody vzišli z predchádzajúcich dvoch kôl rokovaní v Istanbule, ktoré sa konali 16. mája a potom 2. júna. Tieto stretnutia však neviedli k posunu k ukončeniu vojny na Ukrajine ani k uzavretiu prímeria, s návrhom ktorého Kyjev opakovane súhlasil. Namiesto toho sa strany dohodli na výmene návrhov memoránd o ich predstave mierového riešenia konfliktu.