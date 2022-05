Ukrajina: Vývoz obilia v máji klesol o viac ako polovicu

Kyjev 12. mája (TASR) - Vývoz obilia z Ukrajiny v máji klesol o viac ako polovicu na pozadí obáv, že nevyprovokovaná invázia Ruska môže mať obrovský vplyv na dodávky potravín na celom svete. Informuje o tom stanica Slobodná Európa.



Z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva, vyplýva, že vývoz obilia za máj predstavuje 298.000 ton – z toho 284.000 ton kukurice, 8000 ton jačmeňa a 6000 ton pšenice. Vlani to bolo v rovnakom období 667.000 ton obilnín.



Ministerstvo vo svojom vyhlásení nešpecifikovalo, akým spôsobom bolo obilie dodané.



Ukrajina, ktorá je globálne významným producentom obilia, vyvážala pred februárovou vojenskou inváziou Ruska až šesť miliónov ton obilia mesačne. Väčšina z nich, približne 4,5 milióna ton, sa vyvážala cez námorné prístavy.



Ukrajina je od 24. februára, keď ju napadli ruské sily, nútená vyvážať tovar vlakom cez svoje západné hranice, malé prístavy na Dunaji alebo rumunský čiernomorský prístav Konstanca.



Ukrajina 2. mája dočasne uzavrela štyri námorné prístavy, kým nad nimi "opätovne nezíska kontrolu".



Generálny štáb ukrajinskej armády koncom apríla uviedol, že ruská armáda na okupovaných územiach Ukrajiny kradne zásoby pšenice.



Odvážanie zásob pšenice ruskými vojakmi v masovom rozsahu potvrdil aj primátor juhoukrajinského mesta Melitopol, ktoré už niekoľko týždňov okupujú príslušníci inváznych síl.



Vykrádanie skladov s obilím sa už podľa neho realizuje v priemyselnom meradle. "Zverejnili sme video konvoja pozostávajúceho z viac než 50 vozidiel s prívesmi, ktoré odvážali našu pšenicu z okupovaných území," uviedol Ivan Fedorov.



Vláda v Kyjeve odhaduje, že od začiatku invázie bolo z krajiny ukradnutých najmenej 400.000 ton obilia.



Ukrajina, nazývaná aj obilnica Európy, je kľúčovým producentom pšenice a kukurice, predovšetkým pre krajiny Blízkeho východu a severnej Afriky. Narušenie poľnohospodárskej činnosti by pre tieto regióny mohlo mať katastrofálne dôsledky.



Spojené štáty sa so svojimi medzinárodnými partnermi snažia nájsť alternatívne riešenia pre vývoz obilia z Ukrajiny.