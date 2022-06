Ukrajina vyzvala Afriku, aby vyvinula tlak na Rusko v otázke obilia

Kyjev 24. júna (TASR) - Ukrajina vyzvala lídrov afrických krajín, aby vyvinuli tlak na Moskvu, aby povolila export obilia z blokovaných ukrajinských prístavov. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP.



"Stáť pri Ukrajine má pre africké krajiny zmysel," povedal vo štvrtok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba novinárom z afrických krajín.



"Vyzývam svet a všetky africké štáty na spoluprácu a vyvinutie tlaku na Rusko s cieľom vytvoriť bezpečnú námornú trasu pre vývoz našich potravín," dodal.



Vývoz obilia a ďalších potravinárskych komodít z ukrajinských čiernomorských prístavov sa zastavil v dôsledku ruského vpádu na Ukrajinu. Obilie nie je možné vyvážať, keďže ukrajinské prístavy sú pre obavy z ruských útokov zamínované a súčasne blokované ruskými námornými silami.



V tejto situácii uviazli v čiernomorských prístavoch, ktoré ovláda Ukrajina, aj v ukrajinských prístavoch okupovaných Ruskom milióny ton pšenice a ďalších obilnín. Od ich dodávok sú pritom závislé viaceré krajiny tretieho sveta. Zastavenie vývozu ukrajinského obilia prispelo k zvyšovaniu cien potravín i rastu globálnej inflácie.



V snahách o obnovenie exportu ukrajinského obilia sa angažujú Turecko, Británia i OSN.



Moskva popiera, že by bránila plavbe nákladných lodí naložených ukrajinským obilím, a zo súčasnej potravinovej krízy viní Ukrajinu a západné sankcie voči Rusku.



"Je skutočne desivé, že Rusko sa zahráva so svetom a s hladom tým, že blokuje ukrajinský vývoz potravín, pričom sa na jednej strane snaží zvaliť vinu na Ukrajinu, na druhej strane hazarduje so zdrojmi, ako sú potraviny," podotkol Kuleba.



Rusko podľa neho v súčasnosti blokuje 57 plavidiel naložených poľnohospodárskymi produktmi. OSN upozorňuje, že táto situácia v súčasnosti najviac postihuje chudobnejšie africké krajiny v dôsledku ich silnej závislosti na ruskom a ukrajinskom obilí.