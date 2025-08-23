Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
< sekcia Zahraničie

Ukrajina vyzvala Bielorusko, aby sa vyhlo provokáciam počas cvičení

.
Na snímke bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Foto: TASR/AP

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko zavrhol myšlienku, že Minsk by využil cvičenia na útok voči svojim susedom, pričom ju označil za „úplný nezmysel“.

Autor TASR
Kyjev 22. augusta (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo v piatok Minsk, aby sa vyvaroval provokáciám počas nadchádzajúcich septembrových rusko-bieloruských vojenských cvičení Západ-2025. Zároveň apelovalo na európskych partnerov Ukrajiny, aby v tejto súvislosti nepoľavovali v ostražitosti, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Hromadenie ruských vojakov na ukrajinských hraniciach v rokoch 2021–2022 sa odohralo pod rúškom spoločných rusko-bieloruských vojenských cvičení Západ-2021. Varujeme Minsk pred (ďalšími) bezohľadnými provokáciami,“ uviedol v piatok ukrajinský rezort diplomacie na platforme X. Apeloval pritom na bieloruské orgány, „aby zostali obozretné, nepribližovali sa k (ukrajinským) hraniciam a neprovokovali“ ukrajinské ozbrojené sily.

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko zavrhol myšlienku, že Minsk by využil cvičenia na útok voči svojim susedom, pričom ju označil za „úplný nezmysel“. Plánované cvičenia nazvané Západ-2025 však vyvolávajú obavy o bezpečnosť aj u ďalších susedov Bieloruska - Poľsku, Litve i Lotyšsku, približuje Reuters. Podľa vyjadrenia Minsku bude ich súčasťou aj nácvik použitia jadrových zbraní a ruskej hypersonickej rakety stredného doletu Orešnik.

Spolupráca medzi režimami v Moskve a Minsku predstavuje bezprostrednú hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Poľsko, pobaltské štáty a celú Európu a brzdí mierové snahy prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa na ukončenie vojny,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb