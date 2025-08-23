< sekcia Zahraničie
Ukrajina vyzvala Bielorusko, aby sa vyhlo provokáciam počas cvičení
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko zavrhol myšlienku, že Minsk by využil cvičenia na útok voči svojim susedom, pričom ju označil za „úplný nezmysel“.
Autor TASR
Kyjev 22. augusta (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo v piatok Minsk, aby sa vyvaroval provokáciám počas nadchádzajúcich septembrových rusko-bieloruských vojenských cvičení Západ-2025. Zároveň apelovalo na európskych partnerov Ukrajiny, aby v tejto súvislosti nepoľavovali v ostražitosti, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Hromadenie ruských vojakov na ukrajinských hraniciach v rokoch 2021–2022 sa odohralo pod rúškom spoločných rusko-bieloruských vojenských cvičení Západ-2021. Varujeme Minsk pred (ďalšími) bezohľadnými provokáciami,“ uviedol v piatok ukrajinský rezort diplomacie na platforme X. Apeloval pritom na bieloruské orgány, „aby zostali obozretné, nepribližovali sa k (ukrajinským) hraniciam a neprovokovali“ ukrajinské ozbrojené sily.
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko zavrhol myšlienku, že Minsk by využil cvičenia na útok voči svojim susedom, pričom ju označil za „úplný nezmysel“. Plánované cvičenia nazvané Západ-2025 však vyvolávajú obavy o bezpečnosť aj u ďalších susedov Bieloruska - Poľsku, Litve i Lotyšsku, približuje Reuters. Podľa vyjadrenia Minsku bude ich súčasťou aj nácvik použitia jadrových zbraní a ruskej hypersonickej rakety stredného doletu Orešnik.
„Spolupráca medzi režimami v Moskve a Minsku predstavuje bezprostrednú hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Poľsko, pobaltské štáty a celú Európu a brzdí mierové snahy prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa na ukončenie vojny,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.
