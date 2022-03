Ukrajina vyzvala Červený kríž, aby neotváral kanceláriu na území Ruska

Kyjev 27. marca (TASR) - Ukrajina požiadala Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), aby neotváral plánovanú kanceláriu v ruskom meste Rostov na Done, pretože by to znamenalo legalizáciu moskovských "humanitárnych koridorov" i únosov a nútených deportácií Ukrajincov. S odvolaním sa na agentúru Reuters to v nedeľu uviedol denník The Guardian.



Riaditeľ Červeného kríža Peter Mauer vo štvrtok po rokovaniach s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom uviedol, že na riadnu evakuáciu civilistov z vojnou zmietanej Ukrajiny je najprv potrebná dohoda medzi ruskou a ukrajinskou armádou.



Ruské médiá uviedli, že Mauer požiadal Moskvu, aby umožnila otvorenie kancelárie Červeného kríža v Rostove na Done, píše Guardian.



Šéf výboru ukrajinského parlamentu pre verejné zdravotníctvo Mychajlo Radutskyj však Červený kríž vyzval, aby svoje plány zmenil a "nelegitimizoval 'humanitárne koridory' na území Ruskej federácie a nepodporoval únosy a nútené deportácie Ukrajincov".



Červený kríž výzvu doposiaľ bezprostredne nekomentoval, podotkol Guardian.



Rostov na Done je najväčším ruským mestom na východných hraniciach s Ukrajinou a administratívnymi centrom Rostovskej oblasti, ktorú Rusko využíva na dočasné tábory pre ľudí z vojnovej zóny.



Moskva minulý týždeň uviedla, že evakuovala niekoľko stotisíc ľudí z Ukrajiny od začiatku svojej "špeciálnej vojenskej operácie" zameranej na "demilizarizáciu" a "denacifikáciu" susedného štátu, pripomína denník.



Ukrajina však tvrdí, že Rusko od začiatku vojenskej invázie (24. februára) nelegálne deportovalo z Ukrajiny tisícky ľudí vrátane zhruba 15.000 civilistov z obliehaného prístavu Mariupol, uzatvára The Guardian.