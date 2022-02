Ukrajina vyzvala Červený kríž, aby odstránil mŕtve telá tisícok Rusov

Kyjev 26. februára (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) by mal odstrániť mŕtve telá "tisícok" Rusov zabitých počas invázie na Ukrajinu a vrátiť ich do Ruska, uviedla v sobotu ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Informovala o tom britská spravodajská stanica BBC.



Vereščuková počas televízneho brífingu povedala, že ide o telá "tisícok okupantov" a "humanitárnu potrebu".



"Žiadame, aby telá ruských okupantov opustili územie a boli vrátené do Ruskej federácie," dodala.



Ukrajinská vicepremiérka podľa BBC priamo vyzvala MVČK: "Urobte, čo je potrebné, aby sa tento humanitárny problém vyriešil."



Ukrajinská armáda predtým na sociálnej sieti Facebook uviedla, že v bojoch zahynulo viac než 3500 ruských vojakov. Rusko doposiaľ nepriznalo žiadne obete, píše BBC.



Britská spravodajská stanica ITV News v piatok informovala o dokumentoch ruského ministerstva zdravotníctva, ktoré podľa všetkého odhaľujú prípravy Moskvy na masové obete v konflikte, ktoré si vyžiadajú povolanie lekárov z celej krajiny, pripomína BBC.



Naznačuje to, že Rusko očakáva masívnu zdravotnú pohotovosť a nariadilo zdravotníckym organizáciám, aby okamžite identifikovali zdravotnícky personál pripravený na presun a prácu. Dokument z ruského ministerstva zdravotníctva bol podpísaný námestníkom ruského ministra zdravotníctva a datovaný 25. februára.