Ukrajina vyzvala EÚ, aby uvalila sankcie na ruský raketový priemysel

Kyjev 1. decembra (TASR) - Ukrajina vyzvala vo štvrtok Európsku úniu, aby do svojho ďalšie balíka protiruských sankcií zahrnula aj sankcie voči ruskému raketovému priemyslu. Tieto sankcie majú byť podľa Kyjeva reakciou na ruské raketové útoky mierené na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ďakujem Európskej únii za jej pokračujúcu obrannú pomoc a poukazujem na to, že ďalšie sankcie EÚ by mali zahŕňať aj také, ktoré zasiahnu priemysel produkujúci ruské rakety. Musí sa to skončiť," napísal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na sociálnej sieti.



Kuleba sa vo štvrtok stretol tiež so šéfom diplomacie Európskej únie Josepom Borrellom v Poľsku, kde v meste Lodž prebieha stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Po stretnutí na sociálnej sieti uviedol, že sa s Borrellom zhodli, že "totálna vojna proti Ukrajine znamená totálnu podporu Ukrajiny".



Americkí aj európski predstavitelia dôrazne odsudzujú tieto ruské útoky a Moskvu obviňujú, že sa úmyselne zameriava na ukrajinskú energetickú sieť. Podľa súkromnej ukrajinskej energetickej firmy DTEK je už v dôsledku takýchto ruských útokov poškodených 40 percent ukrajinskej energetickej infraštruktúry.