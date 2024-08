Ukrajina vyzvala Mongolsko, aby zatklo Putina

Kyjev 30. augusta (TASR) - Ukrajina vyzvala v piatok Mongolsko, aby zatklo na základe zatykača Medzinárodného trestného súdu (ICC) ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa tam chystá budúci týždeň na návštevu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ukrajinská strana dúfa, že mongolská vláda si je vedomá faktu, že Vladimir Putin je vojnový zločinec," uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. "Vyzývame mongolské úrady, aby konali na základe záväzného medzinárodného zatykača a odovzdali Putina Medzinárodnému trestnému súdu v Haagu," dodalo ministerstvo.



Putin Mongolsko navštívi na pozvanie mongolského prezidenta Uchnaagijna Chürelsüchua. Ich stretnutie sa uskutoční pri príležitosti 85. výročia víťazstva sovietsko-mongolských síl proti Japonsku v bitke na rieke Chalchyn v roku 1939. Pôjde o prvú návštevu Putina do krajiny, ktorá uznáva jurisdikciu ICC.



Mongolsko ako signatár Rímskeho štatútu, ktorým bol ICC založený, by sa malo riadiť zatykačom ICC v prípade, ak na jeho územie Putin vstúpi. Kremeľ však v piatok uviedol, že sa zatknutia Putina počas jeho návštevy neobáva.



ICC vydal vlani v marci zatykač na Putina a na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa ICC existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že obaja sú zodpovední za nezákonné deportácie obyvateľstva vrátane detí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, čo sa považuje za vojnový zločin.



Zatknúť Putina v roku 2023 odmietla aj Juhoafrická republika, v ktorej sa Putin plánoval zúčastniť na summite štátov BRICS. Od návštevy krajiny však upustil a na schôdzke ho zastupoval minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.