Ukrajina vyzvala na okamžité vylúčenie Ruska z Rady Európy

Štrasburg 14. marca (TASR) - Ukrajina v pondelok požiadala, aby bolo Rusko okamžite vylúčené z Rady Európy (RE), a uviedla, že po napadnutí susedného štátu nemá už právo zostať členom tejto organizácie na ochranu ľudských práv na európskom kontinente. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Výbor ministrov, rozhodovací orgán Rady Európy, deň po začiatku invázie pozastavil Rusku členstvo v organizácii. Vylúčenie by však bolo nevídaným krokom, píše AFP.



"Vyzývame vás, aby ste urobili toto rozhodnutie a vylúčili Rusko z Rady Európy," povedal prostredníctvom videomostu ukrajinský premiér Denys Šmyhal Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy (PZ RE) v Štrasburgu na východe Francúzska.



Šmyhal dodal, že útok Ruska znamená, že táto krajina "nemôže zostať v európskej rodine".



"Ukrajina je v plameňoch, stovky domov boli zničené, milióny Ukrajincov nemajú elektrinu, vykurovanie," povedal premiér v príhovore na zasadnutí PZ RE v mene prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý sa v tých chvíľach zaoberal naliehavým vývojom, keďže práve prebiehali rozhovory Ukrajiny s Ruskom.



"Musíme sa zjednotiť v našom postupe pri obrane Ukrajiny, ale tiež pri obrane celej Európy," apeloval Šmyhal.



Parlamentné zhromaždenie, ktoré mimoriadne zasadalo k invázii na Ukrajine, nemá právomoc vylúčiť člena, ale môže odporučiť, aby tento krok urobil výbor ministrov.



Očakáva sa, že parlamentné zhromaždenie prijme v utorok rezolúciu, ktorá odporučí výboru, aby "vyzval" Rusko, nech sa z tejto organizácie stiahne, píše AFP.



Generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová tento mesiac v rozhovore pre AFP povedala, že "čoraz viac hlasov" žiada vylúčenie Ruska.



Vylúčenie by znamenalo, že Rusi by sa už nemohli obracať o pomoc na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), ktorý patrí pod RE.



Z RE, ktorá bol založená v roku 1949, nebola ešte vylúčená žiadna krajina, pripomína AFP. Rusko aj Ukrajina sú členskými krajinami tejto organizácie.



Keď bolo Grécko pod vojenskou nadvládou, koncom 60. rokov 20. storočia vystúpilo z organizácie a tento krok by mohlo urobiť aj Rusko, aby sa vyhlo hanbe vylúčenia, konštatuje AFP.



Podmienkou pre členstvo v RE je nevyužívanie trestu smrti. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, teraz zástupca šéfa národnej Bezpečnostnej rady, pripomenul, že ak Rusko odíde z organizácie, môže znovu zaviesť tento trest.