Ukrajina chce rozšírenie dohody o vývoze obilnín aj o ďalšie produkty

Kyjev 5. augusta (TASR) – Ukrajina vyzvala na rozšírenie dohody o zmiernení ruskej blokády čiernomorských prístavov o ďalšie produkty. Informoval o tom v piatok denník Financial Times (FT).



"Táto dohoda je o logistike, o pohybe plavidiel cez Čierne more," povedal pre FP námestník ukrajinskej ministerky hospodárstva Taras Kačka. "Aký je rozdiel medzi obilím a železnou rudou?" citovala ho agentúra Reuters.



Z ukrajinských prístavov Čornomorsk a Odesa v piatok vyplávali tri lode s obilninami, oznámilo turecké ministerstvo obrany. Odeská oblastná správa medzitým uviedla, že do Čornomorska dorazí po ďalší náklad obilia turecká nákladná loď.



Rusko a Ukrajina sú v celosvetovom meradle producentami približne tretiny pšenice. OSN varovala, že zastavenie dodávok obilnín cez Čierne more kvôli ruskej blokáde by mohlo vyvolať hladomor v iných krajinách, najmä Afriky, Ázie a Blízkeho východu, pripomína Reuters.



"Očakávame, že bezpečnostné záruky našich partnerov z OSN a Turecka budú naďalej fungovať a že export potravín z našich prístavov sa stane stabilným a predvídateľným pre všetkých účastníkov trhu," povedal ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov.



Ukrajinský úrad pre prístavy v pondelok oznámil, že v ukrajinských prístavoch kotví 68 lodí s nákladom 1,2 milióna ton, dve tretiny z toho tvoria potraviny.